Nie bójmy się zaszaleć, wszystkie chwyty dozwolone

Nauczycielka wuefu w Liceum Ogólnokształcącym nr 1. Pasjonatka fotografii. Absolwentka Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat”. Dla męża Żaba. Dla publiczności Rzaba. Przed laty założyła bloga okiemrzaby.blogspot.com, a dziś tłumaczy, że nazwy bez błędów ortograficznych były zajęte

– Jak widzę coś takiego, to nóż mi się w kieszeni otwiera – opowiada w obszernej rozmowie z naszą gazetą Małgorzata Sajur. – Znam wiele osób – także moich uczniów – które są bardzo wrażliwe. Tak bardzo bym chciała, żeby już nie robili sesji w rzepaku czy na torach. Złam tę konwencję, zrób coś innego. Mam już dość ziewających kotów. Wolałabym, żeby ktoś opowiedział mi swoim zdjęciem historię. Niech to nie będzie kotek, a na przykład pęknięty mur. Sama robię mnóstwo zdjęć swoim zwierzętom. Ale dlaczego mam je publikować i wmawiać innym, że to dobre prace? Tylko dlatego, że bardzo moje zwierzaki kocham?

