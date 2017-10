Czas na dynie! Zupa, ciasto i strasząca głowa!

Koniec października to święto dla amatorów dyń. Można je jeść w postaci zupy, suszyć pestki na długą zimę, wykorzystać jako dekorację ogrodu czy ogrodzenia, a także przygotować z nich np. straszącą głowę na Halloween – co w propozycji Janka z Oławy pokazujemy na zdjęciu.

Pora też wykorzystać dynię w smaczny, a nie straszny sposób. Przepis na pyszny (sprawdziliśmy!) krem z dyni z papryką i imbirem przesłał nam Jan z Oławy

Składniki:

* jedna niewielka dynia

* dwie czerwone papryki

* mały korzeń imbiru

* cebula

* kostka bulionu warzywnego

* ser żółty

* śmietana

* przyprawy: sól, pieprz, tymianek, rozmaryn, papryka ostra

Sposób przygotowania:

Dynię kroimy na pół i wydrążamy pestki. Dzielimy ją na ćwiartki i wkładamy do piekarnika, rozgrzanego do 200 stopni. Lekko skrapiamy oliwą z oliwek. Pieczemy, aż będzie miękka, około 20 – 25 minut. Łyżeczką oddzielamy miąższ od skórki i wrzucamy go do garnka. W taki sam sposób przygotowujemy pokrojoną czerwoną paprykę i cebulę. Te składniki dodajemy do dyni, zalewamy bulionem warzywnym (około 300 ml) i wszystko rozdrabniamy za pomocą blendera. Dodajemy świeżo starty kawałek korzenia imbiru (ilość wedle upodobań). Dosypujemy sól, pieprz, tymianek, ostrą paprykę, rozmaryn i łyżkę masła. Jeszcze raz blendujemy. Podgrzewamy i podajemy. Dla lepszych wrażeń smakowych można dodać łyżeczkę śmietany i posypać żółtym serem oraz grzankami. Smacznego!

A teraz coś na słodko!

Tarta dyniowa pani Joli

Przepis wysłała nam Jolanta, mieszkanka Ścinawy Polskiej.

Ciasto

– 1,5 szklanki mąki

– 3 płaskie łyżki cukru pudru

– 80 gramów masła

– 40 g smalcu

– 25 g masła orzechowego

– 3 łyżki zimnej wody

Z podanych składników zagnieść ciasto i odstawić na godzinę do lodówki.

Nadzienie

– 400 g puree z dyni (dynia pokrojona w cząstki, upieczona w piekarniku bez skóry i zmiksowana)

– 1 puszka słodkiego mleka skondensowanego

– 3 średnie jaja

-125 g serka typu Philadelphia

– skórka starta z jednej pomarańczy

– 1 łyżeczka przyprawy do piernika

– 3/4 łyżeczki cynamonu

– 4-5 łyżek soku z pomarańczy

– dżem pomarańczowy

Wykonanie

Mleko i jaja zmiksować. Odlać1/4 zmiksowanej masy i osobno połączyć z serkiem i skórką pomarańczową. Resztę zmieszać z puree z dyni, przyprawami i cynamonem. Tortownicę o średnicy 26 cm wylepić ciastem na dnie i po bokach. Wlać masę dyniową, a następnie masę z serkiem.

Piec 1 godzinę w temperaturze 180 stopni. Wyjąć upieczoną tartę. W rondelku roztopić dżem pomarańczowy do zawrzenia, gorący wylać na wierzch ciasta. Ostudzić. Można podawać z bitą śmietaną.

