Placek ze starej książki

To ciasto zawsze się udaje, ale pod warunkiem, że używamy ogrzanych produktów i pozwalamy mu urosnąć. Przepis na placek drożdżowy ze śliwkami, pochodzi z książki „Praktyczna kuchnia”, z 1959 roku



Rozczyn:

– 4 dkg drożdży

– łyżka cukru

– 3 – 4 łyżki mleka

– łyżka mąki

Ciasto:

– 50 dkg mąki

– 1 szklanka mleka

– 2 żółtka

– 15 dkg cukru

– 10 dkg masła lub margaryny

– śliwki węgierki

– cukier puder

Drożdże mieszamy z ciepłym mlekiem, cukrem i łyżką mąki, rozczyn odstawiamy do wyrośnięcia. Żółtka ucieramy z cukrem, wykładamy do przesianej mąki. Dodajemy rozczyn i razem zarabiamy ciasto, rozrzedzając je do odpowiedniej gęstości ciepłym mlekiem. Gdy wszystkie składniki się połączą, dodajemy stopione masło i wyrabiamy tak długo, aż tłuszcz wsiąknie i ciasto zmatowieje. Wyrobione ciasto odstawiamy do wyrośnięcia (mniej więcej godzinę). Smarujemy blachę tłuszczem. Śliwki przekrawamy na połowy, odrzucamy pestki. Wyrośnięte ciasto rozciągamy na blasze, uważając, aby wszędzie była jednakowa grubość ciasta. Na nim układamy śliwki, skórką do dołu, jedną obok drugiej i pozostawiamy do wyrośnięcia. Gdy podrośnie, wstawiamy do nagrzanego piekarnika (około 160 – 170 stopni). Można posypać ciasto kruszonką, wykonaną z zimnego masła (lub margaryny), mąki i cukru pudru. Składniki łączymy, siekamy i posypujemy ciasto. Zamiast śliwek można użyć innych owoców – wiśni, truskawek czy czereśni.

