Domowe lody śmietankowo-jagodowe

W sam raz na upały. Przepis poleca szef kuchni Robert Muzyczka

Składniki

– śmietanka 42% 200 ml (może być OSM Piątnica) – 3 opakowania

Reklama

– cukier puder 6 łyżek

– świeże jagody 1 szklanka

– sok z cytryny 2 łyżki

Wykonanie

Śmietankę powoli ubić na sztywno w misce (ręcznie lub blenderem). W międzyczasie partiami dodawać cukier puder. Jagody zmiksować z sokiem z cytryny i połączyć z ubitą już śmietanką. Tak przygotowaną masę wyłożyć do miski i wstawić do zamrażarki na kilka godzin. Lody co 20-30 minut należy wyjmować z zamrażalnika i dokładnie mieszać rózgą. Dzięki temu zapobiegniemy powstawaniu kryształków zamarzniętej wody. Gdy masa lodowa już prawie zamarznie, należy przełożyć lody do foremek z patyczkami. Następnie ponownie umieścić lody w zamrażarce na kilka godzin – w zależności od mocy zamrażalnika.

Smacznego!

***

Chcesz podzielić się swoim ulubionym przepisem? Napisz do nas: msucharska@gazeta.olawa.pl lub zadzwoń: 605-996-557.

Kuchnia „Gazety Powiatowej”