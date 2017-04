Pascha z bakaliami pana Grzegorza

To ciasto najbardziej smakowało jury i pięknie się prezentowało. Wygrało tegoroczny konkurs kulinarny na wielkanocnym jarmarku. Warto zachować ten przepis

Jego autor Grzegorz Wiński twierdzi, że diabeł tkwi w szczegółach. Dobry wypiek to bowiem nie tylko precyzja wykonania i sprawdzony przepis. Najważniejsze są dobre, świeże produkty.



– Rodzice w domu zawsze dbają o to, co jemy – ekologiczne jaja, świeże mleko, mięso z wolnego wybiegu – mówi jego córka Edyta Wińska, doceniona w konkursie na likier jajeczny.

Składniki

– 1 kg dobrego twarogu

– 10 g masła

– 1/2 szklanki śmietany, najlepiej 36% kremówki

– 6 ekologicznych żółtek

– 2 szklanki cukru pudru

– ziarenka z 1/3 laski wanilii (opcjonalnie cukier z dodatkiem prawdziwej wanilii, autor odradza użycie cukru wanilinowego, nie nada on smaku prawdziwej wanilii)

– bakalie 300 g (w tym mogą być suszone owoce, uprzednio namoczone)

Przygotowanie

Ser zemleć. Masło rozetrzeć w naczyniu, dodawać ser stale ucierając, następnie żółtka utarte z cukrem, śmietankę i wanilię. Do utartej masy dodać bakalie i wymieszać. Przełożyć masę do durszlaku lub sita wyłożonego gazą. Przykryć talerzykiem i obciążyć (czym co waży ok. 2 kg). Po 2-3 godzinach wyłożyć na okrągły talerz, przybrać bakaliami, schłodzić. Gotowy do podawania zaraz po schłodzeniu.

(MON)