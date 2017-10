Jest piątkowe popołudnie, godzina 17:00, Marcinkowice. Wszyscy wracają z

pracy do domu. Do tego dochodzą osoby, które objeżdżają tędy remontowany

odcinek A4. Na zewnątrz 10 st, pada deszcz. Dla drogowców to idealne

warunki, aby łatać dziury na drodze DK94 w okolicach Marcinkowic. Korek

od strony Wrocławia zaczynał się od Jankowic. Od strony Oławy w

Reklama

Stanowicach. Brak słów.

Tak nasz czytelnik podsumowuje sytuację w Marcinkowicach. Co Wy o tym myślicie?