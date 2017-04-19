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Odeszli w marcu 2017

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Oława

1 III – Danuta Osika – ur. 1931

2 III – Waldemar Szymański – ur. 1971

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2 III – Barbara Żabińska – ur. 1949

2 III – Franciszek Mycek – ur. 1940

3 III – Lucja Musiał – ur. 1930

3 III – Włodzimierz Kadłucki – ur. 1942

3 III – Edward Filipiak – ur. 1929

4 III – Andrzej Schabik – ur. 1949

4 III – Stefania Rostalska – ur. 1934

4 III – Irena Ignasiak – ur. 1952

4 III – Bolesław Hajduk – ur. 1942

2 III – Tadeusz Niedźwiedzki – ur. 1945

3 III – Marian Sobczyk – ur. 1959

6 III – Helena Mazur – ur. 1939

7 III – Zbigniew Miśtak – ur. 1954

7 III – Inez Kabacińska – ur. 1942

7 III – Teresa Trenka – ur. 1944

8 III – Eugenia Babuleńko – ur. 1933

8 III – Bolesław Mencel – ur. 1950

10 III – Maria Kulczyńska – ur. 1929

11 III – Weronika Krawczyk – ur. 1922

12 III – Rozalia Lubczyńska – ur. 1946

13 III – Bronisława Pawlusek – ur. 1932

15 III – Tadeusz Gąsiorowski – ur. 1940

15 III – Stanisław Więckowski – ur. 1939

17 III – Łukasz Olejnik – ur. 1982

17 III – Edward Ryczkowski – ur. 1957

17 III – Nataliya Dokytsyuk – ur. 1956

18 III – Lesław Sierżant – ur. 1963

19 III – Jerzy Fuławka – ur. 1946

18 III – Stanisława Dziakowicz – ur. 1932

19 III – Ernestyna Rupańska – ur. 1935

19 III – Zygmunt Kamiński – ur. 1935

21 III – Zbigniew Cenkar – ur. 1946

22 III – Henryk Obręcki – ur. 1928

22 III – Zenon Obiegło – ur. 1950

23 III – Stanisław Zalewski – ur. 1961

23 III – Zygmunt Kwaśnicki – ur. 1946

24 III – Maria Żuk – ur. 1933

24 III – Maria Dziekańska – ur. 1958

24 III – Henryk Janusz – ur. 1950

25 III – Danuta Kopeć – ur. 1927

25 III – Wojciech Pajkusz – ur. 1953

26 III – Bronisław Koprowski – ur. 1951

27 III – Elżbieta Bochenek – ur. 1961

31 III – Ludwik Zając – ur. 1950

 

Jelcz-Laskowice

2 III – Marta Ewa Kizeweter-Rabiega – ur.1948

7 III – Józef Witkowski – ur. 1940

7 III – Jan Michał Jarosławski ur. 1953

10 III- Czesław Lewicki ur.1952

18 III – Henryk Franciszek Fabiś – ur.1950

27 III – Paweł Ryszard Nowakowski – ur.195

 

Kategorie: Odeszli

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