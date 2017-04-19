Odeszli w marcu 2017

Oława
1 III – Danuta Osika – ur. 1931
2 III – Waldemar Szymański – ur. 1971
2 III – Barbara Żabińska – ur. 1949
2 III – Franciszek Mycek – ur. 1940
3 III – Lucja Musiał – ur. 1930
3 III – Włodzimierz Kadłucki – ur. 1942
3 III – Edward Filipiak – ur. 1929
4 III – Andrzej Schabik – ur. 1949
4 III – Stefania Rostalska – ur. 1934
4 III – Irena Ignasiak – ur. 1952
4 III – Bolesław Hajduk – ur. 1942
2 III – Tadeusz Niedźwiedzki – ur. 1945
3 III – Marian Sobczyk – ur. 1959
6 III – Helena Mazur – ur. 1939
7 III – Zbigniew Miśtak – ur. 1954
7 III – Inez Kabacińska – ur. 1942
7 III – Teresa Trenka – ur. 1944
8 III – Eugenia Babuleńko – ur. 1933
8 III – Bolesław Mencel – ur. 1950
10 III – Maria Kulczyńska – ur. 1929
11 III – Weronika Krawczyk – ur. 1922
12 III – Rozalia Lubczyńska – ur. 1946
13 III – Bronisława Pawlusek – ur. 1932
15 III – Tadeusz Gąsiorowski – ur. 1940
15 III – Stanisław Więckowski – ur. 1939
17 III – Łukasz Olejnik – ur. 1982
17 III – Edward Ryczkowski – ur. 1957
17 III – Nataliya Dokytsyuk – ur. 1956
18 III – Lesław Sierżant – ur. 1963
19 III – Jerzy Fuławka – ur. 1946
18 III – Stanisława Dziakowicz – ur. 1932
19 III – Ernestyna Rupańska – ur. 1935
19 III – Zygmunt Kamiński – ur. 1935
21 III – Zbigniew Cenkar – ur. 1946
22 III – Henryk Obręcki – ur. 1928
22 III – Zenon Obiegło – ur. 1950
23 III – Stanisław Zalewski – ur. 1961
23 III – Zygmunt Kwaśnicki – ur. 1946
24 III – Maria Żuk – ur. 1933
24 III – Maria Dziekańska – ur. 1958
24 III – Henryk Janusz – ur. 1950
25 III – Danuta Kopeć – ur. 1927
25 III – Wojciech Pajkusz – ur. 1953
26 III – Bronisław Koprowski – ur. 1951
27 III – Elżbieta Bochenek – ur. 1961
31 III – Ludwik Zając – ur. 1950
Jelcz-Laskowice
2 III – Marta Ewa Kizeweter-Rabiega – ur.1948
7 III – Józef Witkowski – ur. 1940
7 III – Jan Michał Jarosławski ur. 1953
10 III- Czesław Lewicki ur.1952
18 III – Henryk Franciszek Fabiś – ur.1950
27 III – Paweł Ryszard Nowakowski – ur.195