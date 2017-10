Pod prądem, czyli megawaty energii

Jelcz-Laskowice. W Centrum Sportu i Rekreacji 29 października wystąpi Kabaret Skeczów Męczących

Grupa wraca ze zdwojoną kabaretową mocą i programem „Pod prądem”. W najnowszym spektaklu nie zabraknie niczego, z czego zna i ceni ich każdy kabaretowy widz w kraju. Będą megawaty energii płynącej ze sceny, będą uwielbiane przez publiczność, nietuzinkowe postacie, grane przez Jarosława Sadzę, a przede wszystkim nowe, nieemitowane w telewizji skecze.

To największa dotychczasowa produkcja kabaretu. Ma być trochę pod prąd, nie zabraknie więc odważnych treści i elektryzujących tekstów, które zbudują potrzebne napięcie. To będzie kabaretowa podróż po polskich absurdach, które Kabaret Skeczów Męczących tak wyraziście ukazuje w swojej twórczości.

Bilety są kosztują od 45 do 70 zł. Są dostępne w CSiR oraz na stronach www.kabaretowebilety.pl i www.kulturairozrywka.pl.

(kt)