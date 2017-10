Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby – ta myśl kiełkowała w głowie Doroty Gudaniec długo przed tym, zanim stworzyła pod Oławą wyjątkowe miejsce: Centrum Terapeutyczne Max Hemp, gdzie pacjenci zdobywają między innymi wsparcie i wiedzę niezbędną do podjęcia terapii medyczną marihuaną. Pałac w Jędrzychowicach, w którym mieści się Centrum, to przestrzeń dla wszystkich, którzy nie chcą płynąć z głównym nurtem i są otwarci na niekonwencjonalne metody leczenia.

– Wierzę, że powrót do zdrowia jest procesem wieloetapowym i złożonym, dlatego do współpracy w Centrum zaprosiłam najlepszych ekspertów, którzy dbają o naszych gości zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym. Nie brak wśród nich m. in. lekarzy, praktyków medycznego zastosowania cannabis, a także przedstawicieli medycyny alternatywnej – mówi Dorota Gudaniec z Oławy, prezes Fundacji Krok Po Kroku, a prywatnie mama 8-letniego Maxa, chorującego na lekooporną postać padaczki, który od ponad dwóch lat jest leczony olejem CBD z konopi. – Uruchomiony przez nas Punkt Informacji Konopnej to miejsce, gdzie nasi eksperci posłużą merytoryczną wiedzą w zakresie konopi oraz medycznego potencjału kannabinoidów. Misją Centrum Terapeutycznego jest bowiem przede wszystkim dostarczanie wielopłaszczyznowego wsparcia osobom, które zainteresowane są medycznym zastosowaniem konopi.

Centrum Terapeutyczne Max Hemp to nie tylko medyczna marihuana – to również przestrzeń zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń dla wszystkich, którzy są zainteresowani niekonwencjonalnymi metodami leczenia. W odpowiedzi na zapotrzebowanie informacyjne gości, powstał cykl wyjątkowych wykładów – „Poza Głównym Nurtem”. Pod tym hasłem w pałacu w Jędrzychowicach odbywają się spotkania z ludźmi, którzy reprezentują myśli i poglądy często kontrowersyjne, wykraczające poza główny nurt. Wśród zapraszanych gości znajdują się osoby związane z medycyną, farmacją, rozwojem duchowym, psychologią i innymi obszarami ludzkiego życia. – Wiele z tematów poruszanych w ramach cyklu ma drugą prawdę, o której często głośno się nie mówi, a nawet się ją krytykuje, bo dla pewnych środowisk jest niewygodna i nieopłacalna. Tymczasem każdy powinien mieć możliwość poznania wszystkich stron problemu i dokonania samodzielnego wyboru, w oparciu o fakty, a nie opinie – dodaje Gudaniec.

Gościem specjalnym październikowego seminarium będzie lekarz z 40-letnim stażem zawodowym, naukowiec, dr n. med. Jerzy Jaśkowski. Przez przeciwników nazywany „guru antyszczepionkowców”, a przez zwolenników „lekarzem wyklętym”, który – mimo wieloletniego doświadczenia – za publiczną krytykę szczepień został zawieszony w prawach wykonywania zawodu. Jaśkowski jest wieloletnim kierownikiem Pracowni Ekofizycznej Katedry Biofizyki Akademii Medycznej w Gdańsku, założycielem Poradni Ekologicznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, ekspertem grupy międzynarodowych oraz biegłym sądowym. Dzięki swoim badaniom nad wpływem czynników środowiskowych na organizmy żywe, doktor stał się autorem kilkuset publikacji branżowych dotyczących szkodliwości szczepień.

Seminarium z doktorem Jaśkowskim odbędzie się 13-14 października w Centrum Terapeutycznym Max Hemp – Jędrzychowice 25 (gm. Wiązów), ok. 15 km od Oławy w stronę Strzelina. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu: (71) 307 10 10. Koszt uczestnictwa (50 zł) – to opłata za przerwy kawowe i przekąski w czasie trwania spotkania.

Więcej informacji o Centrum Terapeutycznym Max Hemp oraz o wykładach „Poza Głównym Nurtem” na stronie internetowej: www.centrum.maxhemp.pl

