PRACOWITY EKO-WRZESIEŃ W ZGO GAĆ!

Wrzesień obfitował w liczne wizyty w naszym Zakładzie. Tylko w tym miesiącu odwiedziły nas trzy placówki z terenu sąsiadujących gmin.

12 września

W tym dniu Zakład miał zaszczyt gościć i edukować przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Enedue” z Oławy.

Tradycyjnie już na początku zajęcia odbywały się na Sali edukacyjnej w budynku administracyjnym. Pani Karolina Korycka przybliżyła dzieciom najważniejsze informacje dotyczące rodzajów odpadów oraz zasad ich prawidłowej segregacji.

Maluchy obejrzały krótki film pt.: „Czysto, ładnie i bez śmieci – rady Pana śmietnika dla wszystkich dzieci”, w którym Pan Śmietnik omawia każdą grupę odpadów komunalnych tj. szkło, odpady opakowaniowe, bioodpady czy odpady zmieszane, które to trafiają do ZGO w Gać, gdzie poddawane są odpowiednim procesom, w celu ponownego ich wykorzystania.

Dzieci wysłuchały również bajki o „Koguciku czyściochu”, której powstanie to wynik współpracy Zakładu z Urzędem Miasta w Oławie. Pani Karolina (Z-ca kierownika Składowiska) przeszkoliła skutecznie maluchy z rodzajów odpadów, tak aby po poczęstunku mogły same wrzucić papierki i kartoniki do odpowiednich pojemników, co w efekcie bardzo im się spodobało.

Na hasło: „Ustawiamy się do zdjęcia” z naszymi maskotami, jeżykiem oraz kaczką – symbolami projektowego hasła kampanii informacyjno-promocyjnej: „Dziękujemy, że jesteś eko!” dzieci w sekundzie pozowały.

Odpowiednio ubrane (zawsze w kamizelki odblaskowe!) maluchy poszły zwiedzać Zakład i poznawać drogę jaką przebywają odpady prosto z ich domu, do nas. Oczywiście, ważenie na naszej wadze wyjazdowej to mus każdej wycieczki i ogromna atrakcja.

Po powrocie z wycieczki, każdy z uczniów otrzymał od nas materiały edukacyjne oraz drobne upominki. Dzieciaki z niepublicznego Przedszkola „Enedue” z Oławy bardzo sprawnie odpowiadały na pytania zadawane przez Panią Karolinę. Tym samym jesteśmy pod ogromnym wrażeniem ich wiedzy i zaangażowania!

13 września

Kolejną grupą, która odwiedziła ZGO GAĆ były dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gaci.

Staramy się, aby zajęcia poświęcone edukacji ekologicznej dzieci prowadzone były w sposób łatwy i przyjemny. Zależy nam aby dzieci wyjechały z Zakładu z minimum wiedzy na temat odpadów oraz aby samodzielnie umiały rozpoznać odpad i odpowiednio go posegregować.

Kiedy wszystkie nurtujące uczniów kwestie dotyczące segregacji odpadów zostały wyjaśnione, dzieci udały się na wycieczkę, gdzie mogły osobiście krok po kroku poznać drogę, jaką przebywają wyrzucone przez nich odpady, zobaczyć halę przyjęć odpadów oraz instalacje do segregowania odpadów na sortowni, a także na własne oczy zobaczyć gdzie trafiają odpady ulegające biodegradacji.

Mamy nadzieję, że dzieci opuściły Zakład uzbrojone w podstawową wiedzę na temat segregacji opadów.

27 września

Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 7 w Brzegu było 3 placówką, która zaszczyciła nas swoją obecnością we wrześniu.

Tematem zajęć jest zawsze gospodarka odpadami, której zagadnienia są dość skomplikowane ale bardzo istotne dla każdego mieszkańca. Zgodnie ze znanym już schematem, zajęcia rozpoczęły się na Sali edukacyjnej w budynku administracyjnym, która budowana była w ramach realizowanego Projektu z myślą do przeprowadzania tego typu zajęć.

Trudność przeprowadzania zajęć ekologicznych polega na umiejętności swobodnego dotarcia do różnych grup wiekowych oraz przekazania wiedzy w taki sposób, aby dziecko potrafiło samo posegregować odpowiedni odpad. Jest to dla nas wyzwaniem, ponieważ odwiedzają nas dzieci w wieku 4-15 lat. Staramy się trafić do każdej z grup wiekowych i w sposób prosty wytłumaczyć zasady segregowania poszczególnych rodzajów odpadów. Nie jest to proste zadanie, a każde kolejne zajęcia uczą nas także w jaki sposób powinniśmy tą wiedzę z sukcesem przekazywać.

Dzieci obejrzały filmy pt.: „Drugie życie odpadów”. oraz „Eko Janek – Lekarstwa”.

Przy okazji każdych zajęć, tradycyjnie prosimy aby dzieci spróbowały umieścić odpady w odpowiednich pojemnikach. Stanowi to mały test, czy najmłodsi potrafią odpowiednio segregować odpady.

Ubrane zgodnie z zasadami BHP maluchy poszły zwiedzać Zakład oraz oglądać cały park maszynowy, który mamy zgromadzony na terenie Zakładu.

W ramach podziękowania za wizytę, dzieci złożyły na ręce Pani Karoliny Koryckiej własnoręcznie wykonany plakat pt.: „Czystość Ziemi w naszych rękach” – dotykający bardzo popularnego tematu dbania o środowisko. Serdecznie dziękujemy, to dla nas ogromna przyjemność oraz wyróżnienie.

ZGO GAĆ chętnie gości w swoich murach dzieci z całego naszego regionu. Swoim zasięgiem obejmujemy 17 gmin, tj. ok. 134 placówki oświatowe. Jest to zatem ogromna ilość dzieci, które mają szanse wziąć udział w zajęciach za zakresu edukacji ekologicznej. Cieszy nas każda kolejna wizyta. Cieszy nas fakt, że możemy wspólnie walczyć o środowisko.

Cieszy nas także fakt, że Zakład już wkrótce otrzyma informację, czy planowany zakres zajęć z edukacji ekologicznej poza murami Zakładu (także na miejscu w placówkach oświatowych naszego regionu) otrzyma wnioskowane dofinansowanie.

Trzymajcie kciuki!

(tekst sponsorowany)