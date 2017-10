ZUS ostrzega przed naciągaczami

W niektórych placówkach pojawiają się osoby, które nagabują klientów ZUS i odpłatnie oferują im różne usługi. W związku z tym, że od 1 października 2017 roku obowiązuje ustawa obniżająca wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, proponowane „usługi” dotyczą naliczania emerytury w wysokości rzekomo korzystniejszej niż zrobi to ZUS



Pamiętajmy, że Zakład Ubezpieczeń społecznych pomaga wypełnić dokumenty, udziela konsultacji i informuje zawsze bezpłatnie. – Mamy świadomość, że wszyscy klienci, którzy od 1 września składają u nas wnioski emerytalne chcą, by przyznane im świadczenie było jak najwyższe, więc mogą być łatwym łupem dla osób, które chcą je naciągnąć za zapłacenie za usługę, którą my zapewniamy całkiem bezpłatnie – mówi Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 3 lipca br. oferuje swoim klientom darmową pomoc doradców emerytalnych, którzy m.in. korzystając z kalkulatora emerytalnego mogą obliczyć prognozowaną wysokość przyszłej emerytury. – Niestety, docierają do nas niepokojące sygnały, iż do przyszłych emerytów zgłaszają się jakieś osoby, które odpłatnie oferują im jakoby korzystniejsze obliczenie wysokości emerytury, aniżeli czynią to doradcy emerytalni ZUS. To jest absolutnie niemożliwe, więc przestrzegamy przed korzystaniem z usług fałszywych doradców, których jedynym celem jest nieuczciwe zarobienie pieniędzy. Osoby takie nie dysponują ani odpowiednią wiedzą, ani precyzyjnymi narzędziami, które pozwalają im spełnić swoje obietnice – przestrzega Iwona Kowalska.

Przy tej okazji warto także przypomnieć, w jakich okolicznościach może złożyć nam wizytę w domu pracownik ZUS. Wizyta pracownika ZUS w domach klientów możliwa jest tylko wówczas, gdy:

* przeprowadza się kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich (jeżeli nie jesteśmy chorzy, nie mamy więc co spodziewać się takiej wizyty),

* przeprowadza się kontrolę płatnika składek, jeśli siedziba firmy jest w tym samym miejscu, co adres zamieszkania płatnika. Na kontrolę płatnika składek, inspektorzy umawiają się z wyprzedzeniem.

Poza wymienionymi wyżej przypadkami nie ma możliwości, by pracownicy ZUS odwiedzali klientów w domach. Pracownicy ZUS nie składają też telefonicznych ani osobistych propozycji płatnego wypełnienia jakichkolwiek wniosków (np. o ponowne przeliczenie emerytury).

