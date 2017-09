Jak wybrać najlepsze meble biurowe? Doradza firma z Katowic

Wybierając meble biurowe musimy być świadomi tego, że będziemy spędzać przy nich kilka godzin dziennie. Nasze biuro jest naszą wizytówką, to właśnie w nim przyjmujemy gości i klientów, a od jego wystroju zależy w jaki sposób będziemy postrzegani. Prawidłowe zaplanowanie i urządzenie biura wpłynie nie tylko na jego funkcjonalność ale i poprawi nasz wizerunek w oczach klientów. Przed dokonaniem zakupów warto przygotować plan pomieszczenia i dokonać pomiarów, aby nie okazało się, że braknie miejsca na któryś z elementów.

Jakie meble są niezbędne w biurze?

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom przyjazne i komfortowe środowisko pracy, biorąc pod uwagę fakt, że wykonywana jest ona na siedząco przy komputerze. Podstawą każdego biura są oczywiście biurka i krzesła. Biurko powinno zostać dostosowane zarówno do sprzętu komputerowego jak i wygody pracownika. Powinno posiadać półkę na klawiaturę i podstawkę pod monitor. Ponadto z pewnością przyda się przybiurkowy dodatkowy regał lub niewielkie półki wyposażone w przegródki, w których będzie można umieścić dokumenty i wszystkie niezbędne do pracy akcesoria. Obecnie coraz bardziej popularne są biurka z regulowaną wysokością blatu co zdecydowanie poprawia komfort pracy. Bardzo istotne jest odpowiednio dopasowane krzesło. Najlepsze modele pozwalają na indywidualne ustawienie wysokości siedziska, oparcia, podłokietników i zagłówka, aby dostosować je do indywidualnych wymagań każdego pracownika. Krzesło powinno posiadać kształt dopasowujący się idealnie do naturalnych krzywizn kręgosłupa. Przy wyborze tapicerki warto brać pod uwagę naturalne tkaniny, które zdecydowanie lepiej sprawdzają się w trakcie upalnych dni. Nieodzownym elementem każdego biura są szafki i regały służące do przechowywania dokumentów. Możemy wybrać czy zdecydujemy się na meble otwarte czy zamknięte. Meble otwarte są zdecydowanie lepsze, gdy będziemy potrzebowali częstego dostępu do dokumentacji. Meble zamknięte sprawdzają się w sytuacjach, kiedy będziemy chcieli nasze dokumenty odpowiednio zabezpieczyć.

Po czym poznać dobre meble biurowe?

Niezależnie od rodzaju mebli, podstawą w ocenie ich jakości zawsze są odpowiednie materiały. Meble powinny być wykonane z płyt posiadających europejski atest i pochodzić od sprawdzonych producentów. Pamiętajmy, że niska cena praktycznie nigdy nie idzie w parze z jakością. W przypadku mebli bardzo często możemy spotkać się z produktami stworzonymi z tanich i w wielu przypadkach niebezpiecznych materiałów pochodzących z Chin. Ich jakość jest na bardzo niskim poziomie, a codzienna eksploatacja spowoduje, że szybko ulegną zniszczeniu. W przypadku krzeseł i foteli powinniśmy sprawdzić czy tkaniny wykorzystane do ich obszycia są odporne na ścieranie i posiadają atest. Dobrej jakości meble biurowe poznamy po długości gwarancji producenta. W przypadku mebli bardzo dobrej jakości standardowym okresem gwarancyjnym są 3 lata. Jeżeli okres gwarancyjny jest krótszy, powinniśmy być ostrożni z takim zakupem. Z reguły dobre krzesła i fotele posiadają gwarancję do 5 lat.

Gdzie kupić meble biurowe?

Zakupu zestawu mebli biurowych najkorzystniej pod względem finansowym będzie dokonać w firmowym sklepie stacjonarnym. Spotkamy tu wysokiej jakości produkty i fachową pomoc w doborze odpowiedniego zestawu. Wielu sprzedawców proponuje przedsiębiorcom bardzo korzystną cenę za swoje produkty. Oczywiście kupując cały komplet w jednym miejscu możemy liczyć na dodatkowy rabat. Sprzedawca pomoże nam dopasować odpowiednią kolorystykę, profil i kształt mebli, tak by pasowały idealnie do naszego biura.

