Rusza kino samochodowe

Odpal auto, zajedź i oglądaj. 16 września pierwsza projekcja – Pulp Fiction

Jak informuje Sylwia Wojtkowska, 16 września startuje w Oławie „KINO SAMOCHODOWE powered by MOICO”. Na pierwszy ogień idzie film „Pulp Fiction” – początek projekcji o godz.19.30. Gdzie? Na placu przy ulicach Rybackiej/Młyńskiej, przylegającym do boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 (za czasów radzieckich koszarów był tu park maszynowy).

Coś więcej o filmie? Jeśli „Wściekłe Psy” [1992] otworzyły drogę Quentinowi Tarantino do Hollywood, to „Pulp Fiction” [1994] zapewnił mu dożywotnie miejsce pośród największych reżyserów. „Pulp Fiction” to pełnometrażowa, ostra jazda inspirowana szmirowatymi książkami kryminalnymi, pełna świetnych dialogów i doskonałej muzyki. Wszystko to w gwiazdorskiej obsadzie – Bruce Willis, Uma Thurman, John Travolta i Samuel L. Jackson.

Zobacz film, który odmienił oblicze kinematografii. Odpal samochód i zajedź do kina samochodowego na placu obok ul. Rybackiej. Organizator zapowiada, że będą także krzesła i leżaki dla niezmotoryzowanych, ale wtedy lepiej sprawdzić prognozę pogody – to jednak kino pod chmurką.

