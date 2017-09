Problemy ze spłatą? Dowiedz się, jak zapobiec takim sytuacjom po wzięciu kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy w porównaniu do pożyczek pozabankowych, uznawany jest za jeden z najbezpieczniejszych produktów, który umożliwia zarządzanie pieniędzmi na dowolny cel. Tutaj na pewno warto wspomnieć również o tym, że bardzo dużo zależy od nas samych, czy przyczynimy się do problemów ze spłatą, czy jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Pożycz zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi

Bardzo częstym problemem, który później wpływa na opóźnienia w spłacie, jest pożyczanie zbyt dużej sumy, niż w rzeczywistości potrzebujemy. Warto mieć na uwadze to że faktycznie kredyt gotówkowy ma to do siebie, że można pożyczyć pieniądze na dowolny cel. Z racji tego, że nie musimy się tłumaczyć przed bankiem, na co wydamy pożyczkę, często kusi nas by pożyczyć pieniądze również na wiele całkiem niepotrzebnych wydatków. Oczywiście mamy do tego całkowite prawo. Ale czy na pewno na niektóre wydatki jesteśmy gotowi przeznaczyć pieniądze z kredytu? Trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli pożyczymy konkretną kwotę, to będziemy musieli oddać nie tylko kapitał, ale również pozostałe doliczone koszty kredytowej.

Dobierz odpowiednią ratę

Jeżeli już dokładnie określimy jaką kwotę faktycznie potrzebujemy, powinniśmy jeszcze jednak dokładnie określić wysokość miesięcznej raty. Niestety bardzo często zdarza się tak, że nasze zobowiązanie chcemy spłacić jak tylko najszybciej będzie to możliwe. Czy jednak takie postępowanie będzie dla nas dobre? Jeżeli po drodze nie przytrafią nam się żadne nieprzyjemne niespodzianki, to faktycznie im krótszy czas spłaty kredytu, tym dla nas lepiej, ponieważ poniesiemy niższe koszty. Jednak należy jeszcze wziąć pod uwagę to, że często w takich okolicznościach mamy również do czynienia z bardzo napiętym harmonogramem wszystkich wydatków.

Nie zostawiając sobie żadnego zapasu na niespodziewane wydatki, możemy doprowadzić do tarapatów finansowych przy najbliższych kosztach, które nie będą wcale planowane.

Lepiej zatem spłacać dużo niższą ratę, ale mieć jednocześnie pewność, że z naszych dochodów będziemy w stanie odłożyć pieniądze w razie awaryjnych sytuacji.

Brak stałych i odpowiednio wysokich dochodów

Taka sytuacja dotyczy niestety najczęściej osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej, działających jako freelancerzy, czy też osób zarabiających w oparciu o własną działalność gospodarczą. Właśnie wtedy nie są one w stanie przewidzieć, jakie dochody będą miały za kilka lat, ponieważ nie mają żadnej umowy, która mogłaby im to w stu procentach zagwarantować. W takich okolicznościach należy wziąć pod uwagę, że mogą pojawić się również gorsze miesiące. Jeżeli bank wyliczył naszą zdolność kredytową na podstawie wyciągu z konta z kilku ostatnich miesięcy, które należały dla nas do jednych z najlepszych, to bank nie będzie brał pod uwagi innej średniej. Jest to w naszym interesie, by patrzeć jak najbardziej realnie, a nie tylko przez różowe okulary. Wystarczy odejście jednego poważnego Kliena, bądź też chwilowe kłopoty zdrowotne i niemożność wykonywania swojej pracy, by szybko wpędzić się w poważne kłopoty finansowe.

Wybierz najlepszy kredyt gotówkowy

Na Twoją ostateczną sytuację finansową w czasie spłaty kredytu będzie miało również to, na jaki produkt się zdecydujesz. Ponieważ jak wiadomo, wyróżnić można zarówno kredyty o niskich kosztach, jak i również te zdecydowanie droższe. W tym celu doskonałym rozwiązaniem będzie skorzystanie z tak zwanego rankingu kredytów gotówkowych takiego jak ekredytgotowkowy.pl W ten sposób najszybciej ocenisz, które kredyty są dla Ciebie najkorzystniejsze, a na których niestety mocno możesz przepłacić.

