Konkurs fotograficzny. Zgłoszenia do 25 sierpnia

Biblioteka Koronka ogłasza konkursu fotograficzny „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 14 lat. Zgłoszenia do konkursu oraz prace należy wysyłać od 17.07. do 25.08. br. na adres e-mail: konkurs@biblioteka.olawa.pl w treści wpisując:

• imię i nazwisko autora zdjęcia,

• tytuł pracy

• dane kontaktowe (adres, numer telefonu)

• osoby niepełnoletnie muszą załączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (druk oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie biblioteka.olawa.pl/).

• Do zgłoszenia należy dołączyć prace prezentujące i promujące walory dziedzictwa krajobrazu

i kultury miasta Oława w formacie JPG o wymiarach min. 1500×3000 pikseli (min. 300 dpi), przy czym rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 25MB. Fotografia musi być autorstwa uczestnika konkursu. Każdy uczestnik może wysłać 1 pracę konkursową.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie nagród (nagrody rzeczowe):

• Nagroda Publiczności- Czytnik e-booków LARK FreeBook 4.3 – wyboru najlepszej fotografii dokonują internauci. Głosujący poprzez przycisk „Lubię to” wskazuje zdjęcia (dowolną ilość prac), które mu się najbardziej podobają. Głosowanie na facebooku trwa od 1.09.2017 do 11.09.2017 do godziny 9.00

• Nagroda Jury – I miejsce: Czytnik e-booków inkbook classic 2; II miejsce: nagroda książkowa i podwójne zaproszenie na spektakl „Kiedy kota nie ma” w OWE Odra; III miejsce: nagroda książkowa

i podwójne zaproszenie na koncert Piotra Zioła – wyboru trzech najlepszych fotografii dokona jury wskazane przez Organizatora konkursu. WIĘCEJ na www.biblioteka.olawa.pl