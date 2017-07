Utrudnienia na drogach powiatowych w gminie Oława

Mieszkańcy i podróżujący muszą liczyć się z utrudnieniami

Trwa remont na drodze powiatowej nr 1972 D na odcinku od Lizawic do Sobociska. Zadanie pod nazwą „Rehabilitacja łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972 D km – Etap I” realizowane przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie. Prace obejmują m.in.: frezowanie nawierzchni asfaltowej, rozebranie istniejącej podbudowy i wykonanie nowej, wykonanie warstwy ścieralnej, a także budowę chodników, zatoczek autobusowych i zjazdów z kostki brukowej oraz odwodnienia. Prace potrwają do 31 października tego roku.

– 31 sierpnia planowane jest całkowite zamknięcie drogi – mówi Maria Buczek z Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie. – Po tym terminie na remontowanym odcinku będzie ruch wahadłowy. Objazd odbywa się zgodnie z zatwierdzoną zmianą organizacji ruchu przez Wierzbno-Janków- Teodorów w kierunku Jarosławic.

Koszt przebudowy tej drogi to 4.912.599,19 zł. Ponad 2,3 mln zł tej kwoty dofinansował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Gmina Oława wsparła inwestycję kwotą 1,2 mln zł.

Reklama

Utrudnienia są też na drodze powiatowej 1561 D, gdzie trwa przebudowa kamiennego mostu drogowego. Będzie zamknięty do końca sierpnia tego roku. Objazd z Oławy do Oleśnicy Małej odbywa się przez Chwalibożyce i Owczary. Koszt remontu to 455. 445,69 zł.

(WK)