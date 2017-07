Jeden lekarz na oddziale ratunkowym to za mało

Z finansami szpitala jest lepiej, ale z opieką medyczną na niektórych oddziałach - znacznie gorzej

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej przedstawiła radnym powiatowym sprawozdanie dotyczące sytuacji oławskiego szpitala za 2016 rok. Główne problemy to niedofinansowanie ze strony NFZ i braki kadrowe

Zajmowano się głównie stanem finansowym placówki. Szpital osiągnął około 42 mln zł przychodów i są one wyższe o ponad 3,2 mln zł w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Uzyskany wynik finansowy na działalności gospodarczej to 1,7 mln zł i również jest lepszy niż w roku 2015. – Mając na uwadze trudną sytuację szpitali powiatowych, spowodowaną m.in. ciągle niską wyceną punktu za procedury medyczne, wynik ten należy uznać za dobry, tym bardziej, że koszty amortyzacji w ZOZ są wysokie i wynoszą 1,8 mln zł – napisano w sprawozdaniu. – NFZ nie zapłacił do tej pory za nadwykonania medyczne z lat 2013 i 2014, a roszczenia oscylują w granicach 3 mln zł. Pomimo osiągnięcia dobrego wyniku finansowego, sytuacja SP ZOZ Oława jest ciągle niełatwa, wymagająca stałego monitorowania. Zobowiązania zakładu systematycznie się zmniejszają, lecz wciąż się wysokie. Łączna kwota zobowiązań wynosi ponad 10 mln zł i wynikają one z tytułu restrukturyzacji i modernizacji całego ZOZ.

Rada Społeczna zwraca uwagę na prowadzone inwestycje: budowa oddziału intensywnej opieki medycznej, który ma być otwarty w październiku 2017. Trwa instalowanie wyposażenia oddziału. Co najmniej dwa oddziały wymagają gruntownego remontu. Część prac ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Najwięcej problemów jest z funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. NFZ refunduje pracę tylko jednego lekarza na zmianie, a to zdecydowanie za mało. Kolejki pacjentów wymagających szybkiej pomocy są za długie, co powoduje nie tylko zdenerwowanie pacjentów i napiętą sytuację, ale także brak lekarzy, którzy chcieliby tam pracować.

Konkluzja Rady Społecznej – system ochrony zdrowia funkcjonuje źle, a szpitale powiatowe – traktowane gorzej od innych. To powinno się zmienić.

Rada Społeczna ZOZ składa się z przedstawicieli powiatu, wojewody dolnośląskiego oraz gmin powiatu oławskiego. Jej przewodniczącym jest Józef Hołyński, przewodniczący Rady Powiatu. W 2016 roku spotkała się 3 razy. W posiedzeniach brali udział także przedstawiciele kierownictwa szpitala i związków zawodowych.

