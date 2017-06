Zostań bohaterem. Dzień Dawcy Szpiku w Jelczu-Laskowicach

(materiał organizatora)

Czy masz już plany na wakacje? Wiesz co będziesz robił latem? Ile zaplanowanych masz działań, które oferują komuś pomoc?

Jeżeli jesteś w tej grupie osób, która nie ma w zwyczaju nieść bezinteresowną pomoc – TERAZ MASZ SZANSĘ WYKAZAĆ SIĘ! 👈

UDOWODNIJ SOBIE, ŻE POTRAFISZ, ŻE MASZ SERCE I JESTEŚ W STANIE KOMUŚ URATOWAĆ ŻYCIE! ❤❤❤

Jak możesz pomóc?

1⃣ Dołącz do wydarzenia. Zaproś swoją rodzinę i przyjaciół. Link do wydarzenia: TUTAJ

2⃣ Udostępnij to wydarzenie swoim znajomym na Facebooku – niech dowiedzą się, że POMAGASZ!

3⃣ Poinformuj wszystkich swoich bliskich „w realu”, że takie wydarzenie będzie miało miejsce w Jelczu-Laskowicach!

4⃣ Zgłoś się 25.06.2017 na Dzień Dawcy Szpiku i zarejestruj się jako potencjalny dawca komórek macierzystych.

Kto może zostać dawcą?

✔ każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia

✔ ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi)

Dzień Dawcy Szpiku odbędzie się 25 czerwca od 10.00 do 16.00 w Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Oławskiej 46

Rejestracja potencjalnego dawcy polega na:

⛑ przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego,

⛑ pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka,