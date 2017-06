Najlepsi z najlepszych!

Mikołaj Mężyk - najwybitniejszy uczeń szkoły podstawowej z rodzicami

Już jedenasty raz nagrodzono i wyróżniono najlepszych uczniów szkół gminy Oława. Tegoroczna edycja konkursu „Najlepszy z najlepszych” odbyła się 20 czerwca w Gimnazjum nr 3

Prowadzący spotkanie Stanisław Górka, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty przypomniał, że celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, za całokształt osiągnięć – naukowych, sportowych, zaangażowanie społeczne, rozwój zainteresowań, a co za tym idzie podnoszenie prestiżu szkoły i gminy. Z satysfakcją dodał, że średnia ocen wszystkich nagradzanych z roku na rok jest wyższa. W tym wahała się na poziomie 5,35 – wśród uczniów szkół podstawowych i 5,46 – wśród gimnazjalistów.

Decyzją jury w składzie – wicewójt gminy Oława Teresa Jurijków-Górska, Mariusz Michałowski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych działającej przy radzie Gminy Oława oraz jego zastępca Marek Sokołowski i Stanisław Górka szef GZO – w finale tegorocznego konkursu znalazło się 10 uczniów szkół podstawowych: – Maksymilian Bala i Julia Rosłońska z ZS w Bystrzycy, Rafał Szymański z SP w Chwalibożycach, Oliwia Mazur z SP w Drzemlikowicach, Emilia Boratyńska z SP w Gaci oraz Krzysztof Cieciorko, Julia Taraziewicz i Mikołaj Wilczyński z SP w Marcinkowicach, a także Szymon Łabędziewicz z SP w Osieku i Julia Panasiewicz z SP w Ścinawie Polskiej.

Wszyscy wyróżnieni oraz ich rodzice otrzymali dyplomy, nagrody i listy gratulacyjne. Laureatem konkursu „Najlepszy z najlepszych” w kategorii szkół podstawowych został Mikołaj Mężyk uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach, który uzyskał średnią ocen – 6,0. Pytany „jak to się robi?” odpowiada z uśmiechem. – Po prostu się uczy tylko nie na zasadzie wkuć, zdać, zapomnieć – bo to nie ma sensu. Trzeba to robić z pasją i zainteresowaniem czytać, oglądać filmy, zwiedzać, doświadczać, zaspokajać ciekawość.

Mikołaj lubi się uczyć i jak mówi jego mama Małgorzata od dziecka interesował się wszystkim. Nie ma ulubionego przedmiotu, ale jest raczej umysłem ścisłym niż humanistycznym. Z łatwością przychodzi mu nauka matematyki. Do tego stopnia, że ma indywidualny tok nauczania z tego przedmiotu, gdzie obecnie rozwiązuje zadania na poziomie pierwszej i drugiej klasy szkoły średniej. Pasją Mikołaja jest jazda konna, którą realizuje od 6 roku życia, a zaczęło się od oglądania westernów. 12-latek lubi też pływać i trenuje taekwondo. Marzy o przygodzie z „Tajemniczej Wyspy” Juliusza Verne`a.

Nagrody i listy gratulacyjne otrzymali też finaliści konkursu w kategorii gimnazjów. Wśród nich są: Amelia Pawłowska i Oliwia Świtajło z ZS w Bystrzycy oraz Weronika Kądziołka, Kinga Lenart, Piotr Spodniewski i Paulina Szewczyk z Gimnazjum nr 3 w Oławie. Podobnie jak w roku minionym i w tym zwycięzcą konkursu została Zuzanna Znamirowska uczennica trzeciej klasy Gimnazjum nr 3 w Oławie, która uzyskał średnią ocen 5,6.

Zuzanna podobnie jak Mikołaj interesuje się wieloma tematami z różnych dziedzin życia i nauki. – Jest jednak bardziej humanistką niż ścisłowcem – twierdzi Ewa, dumna mama laureatki. – Ma bardzo dużo różnych zainteresowań. Jest ciekawa świata. Uwielbia czytać książki, szczególnie historyczne. Nie ma jeszcze sprecyzowanych celów, co do swojej przyszłości, ale ma jeszcze na to czas. Zawsze dawaliśmy jej i dajemy wolną rękę. Naszym zadaniem jest ją wspierać i pomagać.

Zuzanna wybiera się do jednego z najlepszych – liceum nr 9 we Wrocławiu, z rozszerzoną biologią i chemią. To szkoła, w której będzie też mogła nauczyć się kolejnego języka. Tym razem rosyjskiego, to jeden z jej celów.

Podczas konkursu przyznano też dwie nagrody indywidualne. Pierwszą ufundowaną i przyznaną przez przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Mariusza Michałowskiego otrzymała Julia Panasiewicz. Drugą ufundowaną przez wójta gminy Oława Jana Kownackiego – przyznano Amelii Pawłowskiej.

Listy gratulacyjne otrzymali też wychowawcy najlepszych uczniów oraz dyrektorzy szkół. Wyróżniono też wybitnych młodych sportowców. O wrażenia artystyczne uczestników spotkania zadbali uczniowie ze szkolnego koła teatralnego.

Tekst i fot.: Wioletta Kamińska

Zuzanna Znamirowska najlepsza gimnazjalistka