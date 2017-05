Nowoczesna będzie pytać mieszkańców

Oławskie koło Nowoczesnej Ryszarda Petru organizuje spotkanie pod nazwą „Porozmawiajmy o Oławie”

Jak informuje Adam Szczeciński, w sobotę 6 maja w specjalnie oznaczonym punkcie oławianie będą mogli powiedzieć o tym, co chcieliby zmienić w mieście, co zrobić, a co im się podoba w Oławie. Członkowie partii zapytają o ich o najważniejsze – ich zdaniem – sprawy dla miasta i powiatu. Wnioski zostaną zebrane na specjalnej tablicy. Każdy będzie mógł przedstawić swój pomysł, powiedzieć co go denerwuje, zaproponować zmiany

Reklama

– Liczy się realny udział mieszkańców w sprawach osiedli, dzielnic, miasta i powiatu – informuje koło Nowoczesnej. – Czas na większe włączenie obywateli w decyzje, w kształtowanie strategii miasta, mieszkańcy muszą mieć poczucie, że miasto rzeczywiście dba o ich interesy. Wnioski ze spotkania pomogą stworzyć listy priorytetów w dzielnicach i katalog działań dla miasta, a także zarys strategii na przyszłość.

Spotkanie odbędzie się godzinach 12.00 – 15.00 w Rynku w Oławie (łącznik w pobliżu siedziby PKO prowadzący na plac Piłsudskiego do Urzędu Gminy)

(MON)