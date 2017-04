Średniowiecze to nie przeszłość

Powiatowa Grupa Wsparcia Ratowniczego z Oławy i Ochotnicza Straż Pożarna z Bystrzycy przeprowadziły akcję ratowania mężczyzny przygniecionego drzewem

XXIII Aprilis w Ryczynie

Brzydka aura nie zniechęciła miłośników Ryczyna do udziału w pikniku słowiańskim, który odbył się 22 kwietnia

– Przyjeżdżam tu od 10 lat, kiedyś jako dziecko z rodzicami, teraz pomagam organizatorom – mówi Marcelina Puchalska. – To jedna z najfajniejszych imprez w roku. Nie wyobrażam sobie, że mogłoby mnie tu nie być

W podobnym tonie wypowiada się Magdalena Matusiak. Dziewczyny witają gości wchodzących na ryczyńską polanę, wypisują i wręczają dyplomy uczestnictwa oraz pamiątkowe pieczątki. To jedna z wielu tradycji tej imprezy, pamiątka do kolekcji, bez której nie można wrócić do domu.

Od kilku lat piknik jest okazją do zapoznania się z historią średniowiecznych grodzisk ryczyńskich, które istniały w pobliżu polany, gdzie odbywa się impreza. Tak było i tym razem. Zadbała o to grupa rekonstrukcji średniowiecznej „Ryczynianie znad Odry” – współorganizatorzy pikniku – wespół z archeologami z Uniwersytetu Opolskiego. Oprócz opowieści o minionych czasach przygotowano dla gości szereg konkursów i zabaw z nagrodami. Miłośnicy średniowiecza mieli też okazję poznać kunszt tkania na bartku i motania lalek, a także pisania pszczelim woskiem. Była też lekcja barwienia tkanin naturalnymi metodami przygotowana przez gości z niemieckiej Neckerody – miejscowości zaprzyjaźnionej z gminą Oława. Na zakończenie imprezy strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzycy i członkowie Powiatowej Grupy Wsparcia Ratowniczego z Oławy dali pokaz akcji ratowania mężczyzny przygniecionego przez drzewo.

