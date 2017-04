Elica zatrudni więcej

Jelcz-Laskowice Zmiany

Firma Elica planuje rozszerzenie swojej produkcji

Elica Group Polska należy do włoskiego koncertu Elica S.P.A. To światowy lider w projektowaniu i produkcji okapów kuchennych do użytku domowego. Właściciele firmy zdecydowali się na kolejną inwestycję w Polsce. Fabryka w Jelczu-Laskowicach zostanie rozbudowana.

Reklama

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie i rozszerzeniu produkcji zakładu o podzespoły AGD, w tym okapy i silniki elektryczne małej mocny. Elica zainwestuje około 50 milionów złotych oraz zatrudni co najmniej 40 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku.

Zakład produkcyjny Elica Group Polska w Jelczu-Laskowicach powstał w 2005 roku. Obecnie jego powierzchnia to 41 tysięcy metrów kwadratowych. W zakładzie jest jedenaście linii produkcyjnych silników i piętnaście linii do produkcji okapów kuchennych. W fabryce jest zatrudnionych około 840 pracowników.

Miesięcznie jelczańską fabrykę opuszcza 700 tys. silników i 125 tys. okapów kuchennych.

(kt)