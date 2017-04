Marek Słowiński wśród najlepszych w Polsce z fizyki

Sukces ucznia Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana III Sobieskiego

Trudno o bardziej prestiżową rywalizację w dziedzinie fizyki niż konkurs „Fizyczne ścieżki”, który w tym roku miał swoją XII edycję. Skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gromadzi elitę pasjonatów tej naukowej dyscypliny z całej Polski, a nad przebiegiem konkursowych zmagań czuwają akademiccy specjaliści reprezentujący różne ośrodki uniwersyteckie kraju. Rozgrywany jest w trzech kategoriach: prace naukowe, pokazy zjawisk fizycznych i eseje. Przygotowują go Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Jednym z laureatów tegorocznego konkursu został Marek Słowiński z oławskiego LO nr 1. Startował w kategorii „esej”, a swoją pracą pt. „Fizyka i co z tego?” wywalczył II miejsce. Część finałowa oraz gala odbyły się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Weekendowe spotkanie (1 i 2 kwietnia) rozpoczęło się od prezentacji prac przed dwudziestoosobową komisją specjalistów. Po każdym wystąpieniu członkowie jury zadawali pytania autorom prac odpytując o szczegóły dotyczące tego, co zobaczyli i usłyszeli, oraz o samo przygotowanie projektu lub napisanego eseju.

– Około trzydziestu pasjonatów z całej Polski prezentowało tematy będące w centrum ich naukowych zainteresowań – podsumowuje tę część konkursową Marek. – Rozmowa z członkami jury stanowiła okazję, by poczuć uniwersytecką atmosferę. Natomiast w niedzielę brałem udział w panelu dyskusyjnym, jako jeden z trzech laureatów. Była to burza mózgów otwarta dla gości Centrum Nauki Kopernik. Przez półtorej godziny dzieliliśmy się refleksjami związanymi z fizyką oraz próbowaliśmy odpowiadać na zadane pytania.

Konkursowe wystąpienie Marka wzbudziło prawdziwy zachwyt publiczności i komisji oceniającej. Docenili lekkość wypowiedzi, oryginalne przemyślenia, które szły w parze z ogromną wiedzą z fizyki, a także dowcip w podejściu do poruszanych tematów i umiejętność znalezienia puenty godną wytrawnych mistrzów pióra. Z takim samym uznaniem o eseju Marka wypowiada się Jolanta Górska, nauczycielka fizyki w LO: – To cudowna praca literacka napisana zgrabnym i logicznym językiem, utrzymana w tematyce fizycznej dnia codziennego. Pokazująca, że z praw przyrody można czerpać radość i inspiracje do wymyślania nowych rozwiązań oraz uzmysławiająca jak dalece fizyka kształtuje naszą cywilizację.

Sukces, który odniósł Marek, to nie przypadek ani łut szczęścia. Jest on bowiem jednym z najlepszych uczniów ogólniaka, doskonale radzącym sobie zarówno z przedmiotami ścisłymi, jak i humanistycznymi, czego potwierdzeniem są jego osiągnięcia w innych dyscyplinach naukowych. – W Marku urzeka jego otwartość umysłu, prostota postrzegania otaczającego nas świata, umiejętność zadawania pytań i chęć szukania odpowiedzi – mówi Jolanta Górska. – Doskonałe opanowanie umiejętności matematycznych pozwala mu analizować i rozwiązywać wiele problemów fizycznych.

(PW)