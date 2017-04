Zaległości pozytywnie odrobione

Orzeł „Futsal” Jelcz-Laskowice – „Malwee” Łódź 8:4

Licznie zgromadzeni kibice oglądali w jelczańskiej hali CSiR ciekawe spotkanie, z dużą liczbą goli i efektownych akcji. Po tym zwycięstwie podopieczni Lopeza Garcii awansowali na pozycję wicelidera i mają duże szanse na awans do ekstraklasy

Ten zaległy mecz z XX kolejki miał się odbyć 2 kwietnia, jednak z przyczyn organizacyjnych został przełożony na Wielki Piątek.

Gospodarze, niesieni żywiołowym dopingiem, narzucili wysokie tempo gry. Festiwal strzelecki rozpoczął Hiszpan Jose Gutierrez, wykorzystując podanie Marcina Krajewskiego. Ten sam zawodnik zdobył drugiego gola, zaskakującym uderzeniem z dystansu.

Łodzianie odpowiedzieli strzałami Kamila Wasiaka i Mikołaja Trzcinki, ale w bramce miejscowych świetnie spisywał się Niemiec Pavlos Wiegels. W 13 minucie skiksował Przemysław Matejko, piłkę przejął Przemysław Olczak, jednak Wiegels nie dał się zaskoczyć.

Trzecią bramkę dla Orła zdobył Gerard Martinez, z podania Dawida Witka. Było to dwudzieste drugie trafienie Hiszpana w tym sezonie. W 16 minucie skierował piłkę do własnej bramki łodzianin Bartłomiej Krysiak. Potem Kamil Dziubczyński podał do Martineza, który podwyższył na 5:0. Przed przerwą kolejnego gola zdobył Mateusz Wierzgacz, z dośrodkowania Krajewskiego.

Po zmianie stron jelczanie wciąż atakowali bramkę podopiecznych Michała Zawadzkiego. Na listę strzelców wpisał się Dziubczyński, a asystował mu Martinez. Z kolei Dziubczyński zrewanżował się Hiszpanowi i było 8:0.

Wydawało się, że następne gole są tylko kwestią czasu. Stało się jednak inaczej. Zadowoleni z wysokiej przewagi gospodarze cofnęli się, a goście ambitnie atakowali. W 25 minucie niefortunnie interweniował Wierzgacz, kierując piłkę do własnej bramki. Następnie Kamil Wasiak pokonał Wiegelsa uderzeniem z dystansu. Trzeciego gola dla „Malwee” zdobył Krystian Pomykała, a wynik meczu ustali Bartłomiej Krysiak, celnym strzałem zza pola karnego.

Orzeł „Futsal” J-L: Pavlos Wiegels i Bartosz Konieczny (bramkarze) oraz Gerard Martinez, Jose Gutierrez, Kamil Dziubczyński, Kamil Kozak, Paweł Synowiec, Mateusz Wierzgacz, Marcin Krajewski, Przemysław Matejko, Mateusz Jaskólski i Dawid Witek.

„Malwee” Łódź: Martyn Olejnik i Oleksii Dakhina (bramkarze) oraz Tomasz Sztaba, Rafał Pawłowski, Mikołaj Trzcinka, Przemysław Olczak, Kamil Wasiak, Bartłomiej Krysiak, Emil Młynarczyk, Michał Adamiec, Krystian Pomykała i Alan Nowak.

Sędziowali: Tomasz Nowicki i Marcin Łuczak – na parkiecie (Wielkopolski ZPN), a Piotr Rybol – sędzia czasowy (opolski ZPN).

Ostatnia kolejka zadecyduje o bezpośrednim awansie do ekstraklasy. „Orzeł” spotka się w Jelczu-Laskowicach z „Futsalem” Nowiny, natomiast „Kancelaria Lex” Słomniki zagra na wyjeździe z AZS-em Lublin. Szanse na mecz barażowy ma także „Gwiazda” Ruda Śląska, która podejmie „Malwee” Łódź.

