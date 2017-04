W nagrodę do Warszawy

Młodzi sportowcy z Bystrzycy w Warszawie

Zespół Szkół 11 najlepszych sportowców bystrzyckiej szkoły pojechało na wycieczkę do Warszawy. To nagroda za zaangażowanie i dobre wyniki

W tym roku kolejna grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy pojechała na wycieczkę do Warszawy. Organizowany dorocznie wyjazd do stolicy ma charakter nagrody dla uczniów, którzy wyróżniają się w różnych dziedzinach związanych z życiem szkoły. Tym razem doceniono najlepszych sportowców – Jakuba Bieszczada, Filipa Bilewicza, Darię Palę, Oliwię i Kornelię Kołodziej, Aleksandrę Fedorowicz, Julię Bielecką a także Dominika Słockiego, Filipa Kwaśnickiego oraz Kamila Kowala.

– Inicjatorami wycieczek do Warszawy są radny powiatowy Michał Rado oraz radny giny Oława Mariusz Michałowski, nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole – mówi Justyna Zemła, nauczycielka ZSP w Bystrzycy. – Niewątpliwie wielką atrakcją wyjazdu był lot samolotem. Po dotarciu do Warszawy i spacerze po stolicy uczniowie wraz z opiekunami poszli do Muzeum Powstania Warszawskiego. W czasie tej nietypowej lekcji historii wszyscy z zapartym tchem słuchali opowieści o II wojnie światowej. Z pewnością pobyt w stolicy pozostanie na długo w pamięciach uczniów.

opr. (WK)