Nowy chodnik i ścieżka są, ale nie można z tego korzystać. Jak długo jeszcze?

Remont torów i budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wiejskiej zakończyły się kilka tygodni temu, zgodnie z planem. Jednak piesi i rowerzyści wciąż nie mogą korzystać z chodnika… Oto pytanie od jednej z czytelniczek. – Może państwo napiszą coś o przejeździe na Nowy Otok, chodnik po remoncie jest nieczynny i nie wiem, po co to robili, skoro nie można z niego korzystać…

Prośbę o wyjaśnienie sytuacji wysłaliśmy do Urzędu Miejskiego w Oławie. Odpowiedzi udzielił Tadeusz Kułakowski: – Wszystkie roboty budowlane zostały zakończone. Do uruchomienia ciągu pieszo-rowerowego pozostało zamontowanie rogatek, sygnalizacji ruchu kolejowego oraz monitoringu. Z uwagi na charakter linii kolejowej, która należy do najszybszych tras tego typu w Polsce (dopuszczalna prędkość pociągów wynosi do 160 km/h), przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na przejeździe kolejowym niezbędna jest certyfikacja systemu zarządzania ruchem kolejowym ETCS/ERTMS, która ma potrwać do czerwca bieżącego roku. W tym czasie PKP S.A. wskaże termin uruchomienia przejścia.