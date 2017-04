Harmonia ciała, umysłu i duszy

Jelcz-Laskowice Coś nowego

Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprasza na warsztaty jogi

Wiosenne warsztaty jogi będą się odbywały 22 i 23 kwietnia w MGCK. W krótkiej części teoretycznej, a potem dłuższej praktycznej, uczestnicy doświadczą czym jest joga i jak ją praktykować, by zajrzeć w głąb siebie i lepiej poznać własne „ja”. Dowiedzą się jak doprowadzić ciało do takiej kondycji, by czerpać radość z jego sprawności. Joga uczy bowiem osiągania harmonii między ciałem, umysłem i duszą. Pozwala cieszyć się każdym oddechem, ruchem i myślą.

Reklama

Zapisywać można się w sekretariacie MGCK osobiście, dzwoniąc pod numer telefonu 798-960-230 lub mailowo biuro@mgck-jl.pl.

(kt)