Będzie bardziej widowiskowo

W poprzednim wydaniu „GP-WO” informowaliśmy o V Oławskim Biegu Maturzystów „Biegiem do Matury”. Jedną z ważniejszych zmian organizacyjnych w tegorocznej jubileuszowej edycji biegu jest zmiana dotychczasowej trasy

Organizatorami imprezy są Katarzyna Bandura i Maciej Olejnik – nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Start zaplanowany jest na 26 kwietnia, godz. 11.00, jednak pół godziny wcześniej nastąpi uroczyste otwarcie imprezy i wspólna rozgrzewka. Oprócz maturzystów, ich wychowawców i nauczycieli w tradycyjnych białych koszulkach wykonanych przez firmę „Wena” pobiegną dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego.

Nie zmieniła się długość trasy. Uczestnicy nadal będą mieli do pokonania dwie półtorakilometrowe pętle. Organizatorom zależało jednak, by nadać nowej trasie bardziej terenowy charakter. Dlatego już po starcie uczestnicy będą musieli wbiec na górkę znajdującą się w pobliżu Term Jakuba.

– Mamy nadzieję, że podbieg pod górę będzie niezwykle widowiskowy – mówi Maciej Olejnik. – Również z myślą o poprawie widowiskowości „wyciągnęliśmy” bieg z parkowych alejek na otwartą przestrzeń. Teraz tylko jedna trzecia pętli biegowej, którą mają do pokonania uczestnicy, będzie wiodła parkowymi ścieżkami. Resztę trasy będzie można oglądać w pobliżu Term Jakuba. Kolejną znaczącą zmianą jest zlokalizowanie startu oraz mety w tym samym miejscu, czyli przed wejściem do Term Jakuba, a nie tak, jak było to w poprzednich edycjach biegu, obok kortów tenisowych. Na poprzednie rozwiązanie skarżyło się wiele osób. Dla nas organizatorów było to bardzo niewygodne ze względów logistycznych, bowiem start i meta były oddalone od biura zawodów oraz urządzeń nagłaśniających o ponad 300 metrów. To uniemożliwiało nam komentowanie na żywo tego, co działo się na trasie biegu. Nie mogliśmy także głośno podawać nazwisk dobiegających do mety zawodników. Teraz się to zmieni.

