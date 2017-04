Będzie przedszkole specjalne

Przedszkolaki skorzystają z nowego sprzętu w szkole specjalnej

Oława

Od 1 września w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Iwaszkiewicza będzie działało przedszkole dla dzieci słabo słyszących, słabo widzących, niepełnosprawnych ruchowo, z upośledzeniami umysłowymi, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi

To efekt porozumienia pomiędzy miastem a powiatem w sprawie przedszkola. Ponieważ edukacja przedszkolna to zadanie własne gmin, oławska Rada Miejska musiała wyrazić zgodę na założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego przez powiat.

Tak się stało. Placówka będzie działała od 1 września 2017. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, będzie to Przedszkole Specjalne nr 5. Znajdą w nim miejsce dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wystawianego dzieciom, które ze względu na różne dysfunkcje rozwojowe nie mogą korzystać ze zwykłych przedszkoli.

Samorządy, które początkowo różniły się w kwestii przedszkola, osiągnęły kompromis, zgodnie z którym będzie więcej miejsc niż początkowo planowano. Od stycznia 2018 pieniądze na działalność będą pochodziły z subwencji oświatowej (wyliczonej na dzień 30 września w roku poprzedzającym przyznanie środków). Okres od września do grudnia 2017 będzie sfinansowany ze środków własnych powiatu oraz z samorządów, które już otrzymują pieniądze na dane dziecko.

Reklama

(MON)