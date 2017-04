Ważna lekcja

12 kwietnia odbył się VIII Powiatowy Turniej Pierwszej Pomocy. Przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję, wykazać się wiedzą, która czasem okazuje się tą najważniejszą i najpotrzebniejszą.

– Życie stawia nas w różnych sytuacjach, życzę, aby ta wiedza była przydatna jak najrzadziej – mówił Jan Ciętak, komendant powiatowy PSP w Oławie

Pierwsza część turnieju to test, uczniowie mieli 30 minut, aby odpowiedzieć na 30 pytań. Kolejne zadanie to działania w praktyce. Ratownicy medyczni przygotowali cztery sytuacje, na które może się natknąć każdy, niemal codziennie, ale nie każdy wie, jak się w nich odnaleźć i zachować. Uczniowie, którzy wzięli udział w tym turnieju, już takiego problemu nie mają. Pokazali, że nie boją się, a przede wszystkim, że potrafią skutecznie pomóc. – Tutaj nie ma czasu na stres, tutaj trzeba działać – dopingował uczestników Jan Ciętak.

Z czym musieli zmierzyć się młodzi ludzie? Udzielić pomocy człowiekowi, który leży na ulicy i nie daje oznak życia, dziewczynie potrąconej przez samochód, która doznała m.in. otwartego złamania nogi, dziecku, które zachłysnęło się podczas jedzenia, i mężczyźnie, który stracił przytomność w łazience, upadł i doznał ran ciętych od potłuczonego szkła.

Ratownicy obserwowali i przyznawali punkty za odpowiednie reakcje. Jeżeli któryś z uczestników robił coś nieprawidłowo lub miał wątpliwości, natychmiast słyszał fachową poradę. Organizatorzy podkreślali, że ten konkurs to nie tylko rywalizacja, ma on służyć przede wszystkim zdobywaniu wiedzy, która przyda się w ratowaniu życia. – W dzisiejszym pędzie, rozwoju cywilizacji ratownictwo jest niezbędne. Wiele dusz poszłoby do nieba, gdyby nie ci zacni ludzie, którzy potrafią ratować i zawsze na nich możemy liczyć – mówiła o ratownikach Jadwiga Braniewska, dyrektor ZSP nr 2 im. Zjednoczonej Europy.

Kto był najlepszy w ratowaniu życia? Indywidualnie – trzecie miejsce zajął Krzysztof Dudek z Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach, drugie miejsce Wojciech Brusiło z LO nr 1 w Oławie i pierwsze miejsce Patrycja Ciupak. Drużynowo – najlepiej ratować potrafią uczniowie z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Oławie, na drugim miejscu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie, na trzecim Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach

– Serdeczne gratulacje. Wniosek jest jeden, dzisiaj nie ma przegranych, wszyscy jesteście zwycięzcami – mówił Stefan Łabowski, nauczyciel przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa (ZSP nr 2).

Tekst i fot.: Agnieszka Herba powiatowa@gmail.com