Prace w Rynku trwają i szybko się nie skończą

I etap rozpoczął się od prac prowadzonych przez ZWIiK

Oława Utrudnienia

I etap rewitalizacji Rynku to roboty ziemne, które bywają utrudnieniem dla mieszkańców. Miejski radny Paweł Gwiazdowicz pyta, czy nie można połączyć pracy przy kanalizacji z pracami przy instalacji gazowej

Radego niepokoi, że po zakończonych pracach ZWiK naprawi nawierzchnię, a za dwa tygodnie zaczną się prace przy instalacji gazowej i znów trzeba będzie kopać.

– To dwie różne sieci – mówił na marcowej sesji RM burmistrz Tomasz Frischmann. – Trudno to razem połączyć. Sieć jest wykonywana kawałkami i to jest mniej uciążliwe. W przeciwnym razie musielibyśmy zamknąć cały Rynek.

Pod koniec roku miasto ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy nawierzchni.

(MON)