Bezpłatne wejściówki na Dębskiego dostępne w MGCK

Jelcz-Laskowice

Zbliżają się obchody 30-lecia Jelcza-Laskowic. Z tej okazji Miejsko-Gminne Centrum Kultury przyszykowało wyjątkowy koncert. Muzykę filmową w hali CSiR zaprezentuje Orkiestra Filharmonii Lwowskiej pod batutą Krzesimira Dębskiego

Krzesimir Dębski – kompozytor, dyrygent, skrzypek jazzowy, aranżer i producent muzyczny. Ukończył kompozycję w Poznańskiej Akademii Muzycznej u Andrzeja Koszewskiego oraz dyrygenturę u Witolda Krzemieńskiego. Po studiach był liderem jazzowego zespołu „String Connectionoraz”, jako solista koncertował od roku 1980 w całej niemal Europie, a także w USA i Kanadzie (blisko 1000 koncertów również radiowych i telewizyjnych). Jest laureatem I nagrody Światowego Konkursu Jazzowego w Hoeillart w Belgii (1983) oraz Nagrody im. St. Wyspiańskiego (1985).

W roku 1985 znalazł się na liście dziesięciu najlepszych skrzypków jazzowych amerykańskiego pisma „Down Beat”. Od 1987, u szczytu kariery jazzowej, ograniczył działalność koncertową, poświęcając się głównie poważnej twórczości kompozytorskiej. Twórczość ta jest stylistyczną próbą syntezy szeroko pojętej muzyki współczesnej. Tworzy również muzykę teatralną, eksperymentalną i filmową. Skomponował utwory do pięćdziesięciu filmów fabularnych m.in.: Medium, Kingsajz, Ogniem i Mieczem, W Pustyni i w Puszczy, Tam i z Powrotem, Stara Baśń, Ranczo Wilkowyje, 1920 Bitwa Warszawska, a także muzykę do kilkunastu seriali telewizyjnych (Klan, Złotopolscy, Na dobre i na złe, Czułość i Kłamstwa, Sfora, Na wspólnej, Ranczo). Muzyka do filmu „Young Magican” została nominowana do Kanadyjskiej Nagrody Filmowej Genie Award`88. W roku 2000 Dębski otrzymał nagrodę Fryderyk w kategorii „Kompozytor Roku” oraz nagrodę Międzynarodowej Akademii Filmowej „Philip Award” za muzykę do filmu „Ogniem i Mieczem”.

Jako dyrygent prowadził koncerty z udziałem takich międzynarodowych gwiazd jak: Jose Carreras, Jose Cura, Ewa Małas–Godlewska, Adam Makowicz, Canadian Brass, Vadim Riepin, Jean-Luc Ponty, Mark O`Connor, Regina Carter, John Blake i Nigel Kennedy, Woytek Mrozek, Charles Neidich, Karel Dohnal i Agata Sava. Dyrygował niemal wszystkimi orkiestrami polskimi na czele z Sinfonią Varsovią, Filharmonią Narodową i NOSPR. Koncert w Jelczu-Laskowicach z pewnością będzie dla jego uczestników wyjątkowym przeżyciem kulturalno-muzycznym.

Występ zaplanowano na 3 maja. Początek o godz. 19.00. Bezpłatne wejściówki można już odbierać w sekretariacie MGCK. Dyrygentura Dębskiego to nie wszystko. Usłyszymy Anitę Rywalską-Sosnowską (sopran), Vincentego Schirrmachera (tenor), Karolinę Leszko (wokal) i Daniela Cebulę-Orynicaz (wokal).

(kt)