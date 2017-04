Naprawili błędy, dostali kasę

Sebastian Bednarz jest prezesem futsalowego "Orła" - drużyny, która walczy w tym sezonie o awans do Ekstraklasy. Gmina w 2017 roku wesprze jego projekt kwotą 50 tysięcy złotych

Jelcz-Laskowice

Dotacje gminne

Kolejne pieniądze na sport przyznane

Dwa tygodnie temu informowaliśmy, że rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działania profilaktyczne. Nie wszystkie zaplanowane w budżecie pieniądze trafiły jednak do zainteresowanych. Komisja konkursowa odrzuciła bowiem trzy oferty. Uczniowski Klub Sportowy „Judo” przedstawił nieaktualny wzór oferty. KS „Orzeł” Futsal Jelcz-Laskowice nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów, określonych w ogłoszeniu konkursowym, a Liga Obrona Kraju zajmująca się strzelectwem złożyła ofertę po terminie.

Gmina miała przyszykowane fundusze na judo, futsal i strzelectwo, więc ogłosiła kolejny konkurs ofert. Do wzięcia było odpowiednio 10 tys., 50 tys. i 6 tys. Kluby i stowarzyszenia miały czas do 15 marca, by złożyć oferty.

Konkurs rozstrzygnięto. Tym razem obyło się bez błędów formalnych. KS „Orzeł” Futsal Jelcz-Laskowice otrzymał 50 tys. złotych, a Uczniowski Klub Sportowy „Judo” – 10 tys. Organizacje zajmujące się strzelectwem nie zgłosiły oferty.

