1,6 mln zł na rozbudowę Ośrodka Kultury

OŁAWA Będzie kasa

29 projektów otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację zabytków i rozwój instytucji kultury. W tym miasto Oława – niemal 1,7 mln zł

27 marca Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wyniki konkursów w ramach działania „Dziedzictwo kulturowe”. Konkurs dotyczył dwóch typów projektu.Pierwszy z nich dedykowany był zabytkom wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Adresatem drugiego konkursu były instytucje kultury, które dzięki środkom zyskają szansę na przebudowę i rozbudowę swoich obiektów, doposażenie w nowy sprzęt niezbędny do rozwoju oferty oraz oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji. W tym konkursie gmina miejska Oława otrzyma 1 667 340,61 zł dofinansowania na przebudowę budynku Ośrodka Kultury w Oławie wraz z jego wyposażeniem (wartość całej inwestycji 2 581 863,19 zł).

W sumie do urzędu wojewódzkiego wpłynęło 77 projektów o wartości blisko 260 mln zł na kwotę dofinansowania ponad 187 mln zł.

Opr. na podst. materiałów prasowych UMWD