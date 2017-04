Lipy i śliwy od Nowoczesnej

Oława Zachęcają

Oławscy działacze Nowoczesnej posadzą drzewa i namawiają do tego innych. Akcja odbędzie się 1 kwietnia, zbiórka o godz. 12.00 w Rynku, pod pręgierzem

– Poruszeni skalą zjawiska usuwania zdrowych drzew w całym kraju apelujemy o wyznaczenie miejsc pod nasadzenia drzew na terenach należących do miasta Oława – napisał do burmistrza Oławy Arkadiusz Kwiatkowski, przewodniczący zarządu koła Nowoczesnej w Oławie. – W związku z masową wycinką drzew na podstawie zmian w ustawie z 16 grudnia 2016 o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach zwracamy się do pana burmistrza z apelem o poparcie idei nasadzania drzew.

Działacze chcą włączyć do akcji mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracowników lokalnych firm oraz promować ideę rozwoju terenów zielonych dzięki upowszechnianiu zwyczaju sadzenia drzew w związku z upamiętnieniem narodzin dziecka czy też innych ważnych wydarzeń w życiu każdego oławianina.

Drzewa mają być sadzone w parku miejskim.

