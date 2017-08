Ścieki do Odry

Białe ścieki spływają do Odry najczęściej w dni wolne od pracy

Oława Kto spuszcza odpady?

Biała substancja znów spływa do rzeki. Tym razem w dni wolne od pracy. Mieszkańcy alarmują, a winnego nie ma

– Przesyłam zdjęcia obrazujące odprowadzanie ścieków poprodukcyjnych do rzeki Odry przez jednego z przedsiębiorców – napisał do redakcji oławianin Ryszard Gawron – Ścieki płynęły kanałem wpadającym do Odry tuż poniżej śluzy. To kanał odwadniającym z terenu po dawnym ZNTK i poradzieckiego. Zawiadomiłem o tym Państwową Straż Rybacką i… bez odzewu. Skandal! Tanio, do rzeki, i po ściekach.

Oławianin dodaje, że zdjęcia białych ścieków płynących kanałem zrobił w grudniu 2016 między świętami Bożego Narodzenia a sylwestrem. Rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego nie potwierdza, by Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu przyjęła tym okresie jakieś zgłoszenie o zanieczyszczeniu Odry ściekami. Janusz Romańczukiewicz – komendant powiatowy Społecznej Straży Rybackiej w Oławie – mówi, że do niego w tym czasie też nie wpłynęła żadna oficjalna interwencja w tej sprawie, ale temat nie jest nowy. CZYTAJ ten ARTYKUŁ W CAŁOŚCI: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2017-02-09

Wioletta Kamińska wkaminska@gazeta.olawa.pl