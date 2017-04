Saller buduje. Będzie sporo sklepów

Otwarcie planowane jest pod koniec 2017 roku Fot. Grupa Saller

Oława Inwestycja

Wkrótce ma pełną parą ruszyć budowa parku handlowego przy ulicy 3 Maja



O tym obiekcie pisaliśmy już w 2015 roku. Wtedy niemiecka firma Saller kupiła od Tesco teren o powierzchni około 21 tysięcy metrów kwadratowych. Miejsce przygotowano pod budowę, wycięto drzewa i krzewy. Wjechał ciężki sprzęt i wyrównał działkę. Po tym jak pojawiło się ogrodzenie, przez parę miesięcy nic się działo i mieszkańcy zaczęli dopytywać, czy to kolejna galeria widmo? Wszystko wskazuje na to, że park handlowy jednak powstanie. Niedawno postawiono tam baner z wizualizacją obiektu i kontaktem w sprawie wynajmu lokali. Na stronie internetowej inwestora czytamy, że łączna powierzchnia najmu ma ponad 7500 m kw. – Wraz z Tesco powstaje w tej lokalizacji jedno z największych skupisk handlu detalicznego z około dwudziestoma nowymi lokalami – informują na saller.pl. – Skomunikowanie z Tesco zostało tak przygotowane, aby klienci mogli czerpać korzyści z dogodnego rozmieszczenia wszystkich sklepów. Oława otrzyma teraz również atrakcyjną ofertę handlu detalicznego i tym samym przyciągnie nowych klientów tak, że podróż do większych miast po bogatszy asortyment nie będzie już konieczna. Park handlowy w Oławie będzie wyróżniał się ciekawą architekturą i starannym wykonaniem. Otwarcie obiektu planowane jest na trzeci kwartał 2017 roku.

Grupa Saller działa w Niemczech, w Polsce, w Czechach oraz na Słowacji. W naszym kraju wybudowała pasaże handlowe m.in. w Toruniu, w Ostrowie Wielkopolskim, w Nowej Soli i Tarnowskich Górach.

