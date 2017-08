Strzelają za głośno! Chcą likwidacji lub ograniczenia…

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Agnieszka Herba

Do burmistrza Oławy Tomasza Frichmanna oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska mieszkańcy wystosowali petycję w sprawie zbyt głośnej strzelnicy przy ul. Rybackiej

Przedmiot petycji: Funkcjonowanie Strzelnicy Miejskiej, położonej przy ul. Rybackiej w Oławie, mogącej powodować zatrucie ołowiem, wywołującej hałas przekraczający dopuszczalną normę oraz wywołującej poczucie zagrożenia wśród ludzi i zwierząt oraz wpływającej negatywnie na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 GRĄDY ODRZAŃSKIE PLB 020002.

PETYCJA

Reklama

My, niżej podpisani mieszkańcy Oławy, jesteśmy zaniepokojeni sposobem funkcjonowania strzelnicy położonej w sąsiedztwie naszych domów, tj. przy ul. Rybackiej w Oławie. Strzelnica usytuowana jest w niedalekiej odległości od domów, najbliższy budynek Wspólnoty Żeromskiego 30-40 oraz budynek położony przy ul. Rybackiej są w odległości od ok. 160 metrów. W odległości 150 m znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 GRĄDY ODRZAŃSKIE PLB 020002. Obowiązkiem właściciela jest taka eksploatacja strzelnicy, aby jej uciążliwości nie wykraczały poza granice terenu, do którego posiada tytuł władania.

Jednak obiekt jest użytkowany w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, poprzez stwarzanie uciążliwości dla osób i zwierząt zamieszkujących nieruchomości sąsiadujące z w/w obiektem poprzez wywoływanie hałasu impulsowego podczas wystrzałów z broni palnej. Wiele osób skarży się na ból głowy, oraz ogólne poczucie zagrożenia. Małe dzieci budzą się i mają problemy z zaśnięciem. Zwierzęta boją się wychodzić z domu, a strzelnica usytuowana jest na terenie rekreacyjnym, tradycyjnie wykorzystywanym jako miejsce spacerów z dziećmi oraz psami.

W ostatnim czasie znacznie zwiększyła się częstotliwość wystrzałów. Szczególnie uciążliwe jest to w dni wolne od pracy gdy strzelanie rozpoczyna się rano, a kończy nawet po zmroku. Częstotliwość strzałów potrafi osiągnąć kilkadziesiąt na minutę, w tym nierzadkie jest strzelanie seriami jednocześnie z kilku broni. Wystrzały wywołują hałas przekraczający dopuszczalne normy.

Prosimy o podjęcie odpowiednich działań wobec podmiotu, odpowiadającego za funkcjonowanie strzelnicy, tak aby nie dochodziło do zagrożenia naszego spokoju, wynikającego z korzystania z tego obiektu, jak również doprowadzenie do zmniejszenia hałasu, wywoływanego podczas strzelania.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z ochroną środowiska przed hałasem jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U.2013, poz. 1232 ze zm.). Kwestie związane z występowaniem hałasu zostały także uregulowane w innych

aktach prawnych takich jak: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji ochrony środowiska.

Dopuszczalny poziom emisji hałasu regulują normy prawa administracyjnego, np. w przypadku hałasu są to przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku , (Dz. U. Nr 178, poz. 1841) zabraniające hałasu powyżej 55 dB.

Wystrzał z broni krótkiej (pistolet, rewolwer) bez tłumika osiąga średnio 140-160 dB, strzelba kalibru 12 to 165 dB, karabinek sportowy kalibru 22 cala 134 dB, rewolwer 357 Magnum 164 dB.

Hałas impulsowy wytwarzany podczas strzałów z broni palnej charakteryzuje się znacznie większymi wartościami szczytowego poziomu dźwięku. W zależności od rodzaju broni, wystrzałom towarzyszą impulsy o poziomie 160-177 dB, lub nawet wyższym.

Art. 144 kodeksu cywilnego nakazuje właścicielowi nieruchomości, aby ten przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywał się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Art. 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, że budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości. Do tych uciążliwości zalicza się m.in. hałas.

W naszej ocenie najlepszą metodą na wyeliminowanie problemu z hałasem będzie ograniczenie użytkowania strzelnicy do broni pneumatycznej lub jej likwidacja.

Mieszkańcy Oławy

Pod listem do tej pory podpisało się ok.60 osób

Do wiadomości: Wojewódzki Inspektorat Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

AKTUALIZACJA!

Jest już odpowiedź użytkowników obiektu. W obronie strzelnicy – czytaj tutaj: http://www.gazeta-olawa.pl/uncategorized/47001-bronia-strzelnicy-jakie-argumenty-mozesz-podpisac-petycje/