Złodzieje samochodów zatrzymani

Zostawili ślady. Policjanci odzyskali trzy auta i zatrzymali sprawców kradzieży. To 19-latek i o cztery lata starszy kolega

W nocy z 17 na 18 września z parkingu przy ulicy Chopina zniknął volkswagen golf. Właściciel powiadomił policję. W pierwszych dniach od zgłoszenia nie udało się ustalić sprawców, ale funkcjonariusze natknęli się na istotny ślad przy drodze obok lasu w Janikowie. To było 2 października. Ktoś porzucił tam także volkswagena, ale transportera. Był dziwnie zaparkowany i otwarty. Okazało się, że właściciel dzień wcześniej zgłosił kradzież wrocławskiej policji. – Oławscy policjanci dokładnie sprawdzili ten samochód i zabezpieczyli wszelkie ślady, które miałyby pomóc w ustaleniu sprawców kradzieży – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – To pomogło, wkrótce zatrzymano dwóch podejrzanych.

19- i 23-latek trafili do policyjnego aresztu. Są mieszkańcami Oławy. Młodszy miał już konflikt z prawem. Był karany za kradzieże samochodów i włamania do nich. Zatrzymani przyznali się do kradzieży volkswagena golfa, volkswagena transportera i jeszcze jednej kradzieży volkswagena, której dokonali we wrześniu. To nie wszystko. Złodzieje „odwiedzili” również sąsiedni powiat. W Oleśnicy włamali się do kilku aut i zabrali m.in. elektronarzędzia. Za kradzież z włamaniem grozi im do 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci odzyskali trzy samochody, sprawdzają, czy mężczyźni nie mają na koncie jeszcze innych przestępstw.

(AH)