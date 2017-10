Ugodził ojca nożem

28-letni mieszkaniec gminy Oława pokłócił się z ojcem i chwycił za nóż. Trafił do aresztu na trzy miesiące

Do zdarzenia doszło 4 października. Policję poinformowała żona poszkodowanego. – Kobieta powiedziała, że jej syn w trakcie sprzeczki z ojcem, ugodził go nożem – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Zaraz po zdarzeniu, kobieta z ciężko rannym mężem udała się do szpitala.

Kiedy przyjechała policja, mężczyzna był w domu. Funkcjonariusze zatrzymali go i doprowadzili do komendy, gdzie zostały przeprowadzone z jego udziałem czynności procesowe. Policjanci zabezpieczyli nóż, którym 28-latek dokonał przestępstwa, zebrali też inny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd wydał postanowienie o konieczności zastosowania aresztu na trzy miesiące.

Za ciężki uszczerbek na zdrowiu, podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat