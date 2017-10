Orkan uderzył i u nas

Było groźnie. Wczoraj wieczorem orkan Ksawery uderzył w powiat oławski, wiało bardzo mocno. Wiele drzew jest powalonych

Nieprzejezdna była droga z Oławy do Jelcza-Laskowic, w wielu miejscach nie było prądu, w części Bystrzycy od wczoraj nadal go nie ma – pracownicy pogotowia energetycznego zapewniają, że wkrótce uruchomią wszystkie linie. – Od wczoraj od godziny 20.00 do teraz mieliśmy 40 interwencji z różnych stron naszego powiatu, ale linia telefoniczna wciąż jest gorąca, bo dzień odsłonił kolejne zniszczenia – mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Oławie Krzysztof Gielsa. Na szczęście w porównaniu do całego województwa siła orkanu nie była aż tak wielka. Wczoraj do godz.23.00 straż pożarna w całym województwie dolnośląskim zanotowała 1100 zgłoszeń.

– Wczoraj późnym wieczorem uciekałem z lasu – mówi mieszkaniec J-L. – Wracałem z Bystrzycy do Jelcza-Laskowic. Za skrzyżowaniem z drogą 455 na jezdni leżało drzewo. Nie dało się przejechać. Próbowałem wrócić przez Hannę do Bystrzycy, ale tamta droga też już była nieprzejezdna. Nie chciałem ryzykować, jadąc przez Minkowice Oławskie. Ruszyłem więc w stronę Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Tam było dużo lepiej i udało się wrócić do domu.

(ck)