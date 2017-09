24-latek aresztowany za ucieczkę z miejsca wypadku

Policjanci z Jelcza-Laskowic zatrzymali sprawcę wypadku drogowego, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września na trasie między miejscowościami Piekary a Nowy Dwór. Kierujący samochodem marki Citroen wyprzedzając 15-latkę jadącą rowerem, potrącił ją i zbiegł z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy.

O tym zdarzeniu pisaliśmy kilka dni temu. tutaj: http://gazeta-olawa.pl/na-sygnale/66931-potracil-15-latke-uciekl-poszukiwani-swiadkowie-wypadku/ – Przed godziną 1.00 w nocy w minioną niedzielę, policjanci pełniący służbę na terenie gminy Jelcz-Laskowice, jadąc trasą między Piekarami a Nowym Dworem zauważyli leżącą w rowie, zakrwawioną dziewczynę – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oława. – W pobliżu poszkodowanej znaleźli rower. Funkcjonariusze powiadomili o zdarzeniu dyżurnego policji. Przed przyjazdem pogotowia ratunkowego udzielili pomocy. Dziewczyna miała rozległe obrażenia głowy i nogi. Została zabrana do szpitala. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy starannie zbierali informacje na temat okoliczności wypadku i zabezpieczali wszystkie ślady, pomocne w namierzeniu sprawcy. Po kilkunastu godzinach skrupulatnej pracy operacyjno-procesowej, funkcjonariusze z Jelcza-Laskowic, uzyskali informację o miejscu pobytu sprawcy. Samochód należący do mężczyzny miał uszkodzenia odpowiadające śladom zabezpieczonym na miejscu zdarzenia. Policjanci zatrzymali 24-latka, był nietrzeźwy, miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna przyznał się do postawionych mu zarzutów. Na czas prowadzonego postępowania 24-latek decyzją sądu został aresztowany na dwa miesiące.