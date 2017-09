Nie ustąpił i spowodował wypadek

Zdjęcie ilustracyjne

Dziś przed godziną 6.00 doszło do wypadku na odcinku między miejscowościami Godzikowice i Gać. 29-letni kierowca forda focusa włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu w kierunku Brzegu kierowcy volkswagena sharana i doprowadził do zderzenia. – W fordzie oprócz kierowcy podróżowało jeszcze troje pasażerów, wszyscy uczestnicy wypadku trafili do szpitala – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Droga była całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez Chwalibożyce. Teraz ruch odbywa się już bez utrudnień.

Kierowcy byli trzeźwi.