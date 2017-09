ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

29 lipca na terenie oławskiego dworca PKP znaleziono pieniądze. Do odebrania są w jednostce policji w Oławie. Jeżeli to twoja zguba zadzwoń do dzielnicowego st. asp. Roberta Żaka – tel. 797 306 451.

(AH)

