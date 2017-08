Mieszkaniec w szpitalu po wybuchu gazu. Ucierpiało też dwóch policjantów

Zdjęcie ilustracyjne

Wczoraj (26 sierpnia) po godzinie 18.00 na Zwierzyńcu Dużym wybuchł gaz. Doszło do tego na parterze budynku wielorodzinnego przy ulicy Wilczej. – Ucierpiał 45-letni mężczyzna, z oparzeniami został przewieziony do oławskiego szpitala, a później do specjalistycznego, zajmującego się pacjentami, którzy mają poważne oparzenia – mówi podinsp. Marzena Sypko z KPP w Oławie. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. To w mieszkaniu 45-latka znajdowała się butla, z której ulatniał się gaz.

Pierwsi na miejsce przyjechali dzielnicowi, którzy pomagali w ewakuacji i zaczęli gasić pożar w mieszkaniu 45-latka. – Udało im się przygasić ogień jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej, ale podczas akcji podtruli się i też trafili do szpitala. Już wrócili do domów – dodaje Sypko.

Na miejscu oprócz policji, pogotowia i straży pożarnej byli również prokurator i pracownik nadzoru budowlanego, który pozwolił lokatorom wrócić do swoich mieszkań.

(AH)