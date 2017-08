Wpadł do wykopu

Podczas wymiany tej studni kanalizacyjnej doszło do wypadku

Jelcz-Laskowice. Pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej trafił do szpitala z urazem głowy. Do wypadku doszło 18 sierpnia podczas wymiany studni kanalizacji sanitarnej przy ul. Techników

– Podczas wysypywania urobku operator koparki zepchnął do wykopu jednego z pracowników ZGK – mówi nadkom. Artur Dobrowolski, komendant Komisariatu Policji w Jelcz-Laskowicach. – Poszkodowany z urazem głowy trafił do szpitala we Wrocławiu. Policja prowadzi czynności w kierunku wypadku przy pracy. Kierowca koparki był trzeźwy.

Sprawą zajmuje się też Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu. Władysław Czubak, prezes ZGK w Jelczu-Laskowicach mówi, że na razie trudno wyjaśnić dlaczego doszło do wypadku. Poszkodowany, 50-letni mieszkaniec Oławy, pracuje w ZKG od 1 sierpnia tego roku, ale ma wieloletnie doświadczenie przy pracy na sieciach kanalizacyjnych i zna zasady zachowania.

(WK)