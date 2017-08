Czyje to? Policja odzyskała sprzęt skradziony na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Podczas postępowania w sprawie kradzieży z włamaniem, do którego doszło kilka tygodni temu na terenie gminy Jelcz-Laskowice, policja zabezpieczyła skradzione narzędzia. Cześć już wróciła do właścicieli. Zostały jeszcze sprężarka i klimatyzator (zdjęcia obok). Jeżeli należą do Ciebie, zgłoś się na Komisariat Policji w Jelczu-Laskowicach.

(WK)