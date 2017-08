Oszuści cały czas w akcji! Ostrzegają przed nimi również podczas mszy

W związku z wciąż pojawiającymi się oszustwami dokonywanymi metodą na „wnuczka”,”policjanta”, „funkcjonariusza CBŚP”, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Oławie w ramach działań prewencyjnych rozpowszechniają apel skierowany w szczególności do osób starszych. Chcą w ten sposób przypomnieć metody, jakimi posługują się przestępcy, a jednocześnie przestrzec i wskazać, co robić, by nie stać się ich ofiarą. Oławscy funkcjonariusze zwrócili się z prośbą do dziekana, o odczytanie w parafiach dekanatu oławskiego,podczas nabożeństw, treści poniższego apelu, umieszczenie ulotek na tablicy ogłoszeń oraz rozpropagowanie ich wśród wiernych.

Szanowni Państwo!

W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się starsze osoby, samotnie mieszkające i nazbyt ufne, apelujemy do państwa o ostrożność, czujność i rozsądek w kontaktach z osobami obcymi, a szczególnie takimi, które zainteresowane są otrzymaniem pieniędzy!

Przypominamy o sposobie działania przestępców oszukujących metodą na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „funkcjonariusza CBŚP”. Sprawcy tych oszustw telefonują najczęściej na numery stacjonarne i podszywając się pod wnuczka lub innego krewnego proszą o pilne wsparcie finansowe spowodowane jakimś nagłym wydarzeniem, często trudną sytuacją życiową. Najczęściej proszą o dochowanie tajemnicy. Nigdy nie odbierają pieniędzy osobiście, proszą o przekazanie ich swojemu „znajomemu”, który w istocie też jest oszustem.

Chwilę po zakończonej rozmowie, do osoby, która ma zostać oszukana dzwoni kolejny przestępca informując, że jest policjantem operacyjnym lub funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Policji, często przedstawia się ze stopnia, imienia i nazwiska (posługuje się zresztą faktycznymi danymi istniejących funkcjonariuszy). Podczas rozmowy przekonuje, że właśnie trwa policyjna akcja, która ma na celu zatrzymanie oszustów, że wie o wcześniejszym telefonie rzekomego krewnego z prośbą o pożyczkę i instruuje rozmówcę, co ma dalej robić, by pomóc policjantom w działaniach. Prosi o przekazanie pieniędzy oszustowi, który dzięki temu zostanie zatrzymany, i zapewnia, że pieniądze policjanci niezwłocznie, zaraz po zakończeniu działań, oddadzą.

Aby nie stać się ofiarą oszustów:

BĄDŹ OSTROŻNY I ROZSĄDNY W KONTAKTACH Z OBCYMI, PODAJĄCYMI SIĘ ZA WASZYCH KREWNYCH LUB POLICJANTÓW.

PAMIĘTAJMY!!! FUNKCJONARIUSZE POLICJI NIGDY NIE POPROSZĄ O PRZEKAZANIE PIENIĘDZY OSZUSTOWI LUB PRZELANIE ICH NA JAKIEKOLWIEK KONTO W RAMACH POMOCY W DZIAŁANIACH POLICYJNYCH!!!!

APELUJEMY RÓWNIEŻ, BY NIGDY NIE PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY ZANIM NIE SPRAWDZIMY I NIE POTWIERDZIMY, ŻE NASI ZNAJOMI CZY KREWNI ICH FAKTYCZNIE POTRZEBUJĄ!!

W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw ZAWSZE NALEŻY ZGŁOSIĆ TO POLICJI.

PROSIMY KAŻDORAZOWO TELEFONOWAĆ na numer 112 lub 997.

Oficer prasowy KPP w Oławie, podinsp. Alicja Jędo