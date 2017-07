– To zaufanie nie jest nam dane, to zaufanie jest nam zadane! Docenieni na święcie policji

27 lipca przy okazji 98. rocznicy powstania państwowej policji wręczono awanse i odznaczenia. Wyróżnieni zostali również policjanci, którzy w tym roku odeszli na emeryturę. W uroczystościach, które odbywały się w sali konferencyjnej KPP w Oławie wziął udział insp. Piotr Leciejewski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu. – Ta uroczystość ma charakter podniosły – mówił. – To jedyny dzień w roku, kiedy możemy świętować, kiedy są wręczane odznaczenia, kiedy mianujemy policjantów na wyższe stopnie służbowe i uhonorujemy waszą ciężką pracę. Dziękuję za dobre słowa o policji, ja też dołączę się do tych życzeń. Polska policja jest formacją, która osiąga bardzo dobre wyniki, realizacja priorytetów komendanta głównego, stosowana od kilku lat przynosi zamierzone efekty. Polska policja jest oceniania przez społeczeństwo dobrze, a nawet bardzo dobrze, ponad 90 procent społeczeństwa czuje się w swoim kraju bezpiecznie. O to nam właśnie chodzi! Tyczy się to również cudzoziemców, którzy odwiedzają nasz kraj, a przykładem tego może być trwająca właśnie olbrzymia impreza The World Games, gdzie zanotowaliśmy do tej pory tylko kilka incydentalnych sytuacji związanych z bezpieczeństwem. Jednak to zaufanie nie jest nam dane, to zaufanie jest nam zadane! Wystarczy iskra, wystarczy jedna tylko sytuacja, która może zmienić całe postrzeganie naszej formacji. Chciałbym przestrzec, że w szeregach policji nie ma miejsca na osoby, które łamią prawo, nie ma miejsca na osoby, które przyglądają się łamaniu prawa. Znakomita większość funkcjonariuszy i pracowników policji swoje obowiązki wykonuje w sposób świetny, znakomity! Bardzo Wam za to dziękuję!

Ta uroczystość ma również wyjątkowe znaczenie dla komisarza Pawła Urbańczyka, komendanta KPP w Oławie, który został mianowany na stopień nadkomisarza.

Kto jeszcze otrzymał awanse i wyróżnienia?

Mianowana na stopień podinspektora – nadkomisarz Marzena Sypko

Mianowany na stopień nadkomisarza – komisarza Krzysztof Grondys

na stopień aspiranta sztabowego – starszy aspirant Rafał Bargiel i starszy aspirant Mariusz Łupkowski

na stopień starszego aspiranta – aspirant Tomasz Jastrzębski i aspirant Miłosz Pelc

na stopień aspiranta – młodszy aspirant Artur Łobus, mł. asp. Łukasz Nocko, mł. asp. Wioletta Polerowicz, mł. asp. Mariusz Sztal

na stopień młodszego aspiranta – sierżant sztabowy Krzysztof Grabowski, sierżant sztabowy Konrad Kalinkowski, sierżant sztabowy Paweł Martowski, sierżant sztabowy Dawid Obręcki, sierżant sztabowy Piotr Szczygieł

na stopień sierżanta sztabowego – starszy sierżant Paweł Korol, starszy sierżant Jacek Kuruc, starszy sierżant Krystian Okolita, starszy sierżant Adam Sandryk

na stopień starszego sierżanta – sierżant Krzysztof Bigda, sierżant Magdalena Chmiel, sierżant Adam Hyra

na stopień sierżanta – starszy posterunkowy Jacek Ligas, Krystian Monastyrski, Maciej Piasecki

na stopień starszego posterunkowego – posterunkowa Marta Bagińska, posterunkowy Wojciech Kwiatek, posterunkowy Rafał Mroczko, posterunkowy Krzysztof Pawlisz, posterunkowy Paweł Warszawski, posterunkowy Dawid Zarzeczny

Fot. Agnieszka Herba