Pogryzł młodą kobietę. Był bardzo agresywny. VIDEO

Pies rasy american bully zaatakował dziewczynę. Wybiegł z niezabezpieczonej posesji, przewrócił i pogryzł 18-latkę. Wołanie o pomoc usłyszał mężczyzna z pobliskiego sklepu i odgonił psa. Przybiegli inni mieszkańcy, aby pomóc, po tym przyjechała policja i pogotowie. Ratownicy opatrzyli rany.

Pies był bardzo agresywny, trudno go było odłowić. Zrobiła to osoba do tego uprawniona. Mężczyzna będący na posesji, z której uciekł pies, mówił, że odławiający sobie nie poradzi. Na szczęście udało się dzięki temu, że dysponował odpowiednim sprzętem. Zwierzę trafiło na obserwację. Już wiemy, że posiada wszystkie badania i szczepienia. Sprawę bada policja. Do zdarzenia doszło w Osieku.

Dotarliśmy do nagrania tego zdarzenia:

Reklama

(WK)

.